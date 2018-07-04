Кабмин назначил двух заместителей главы ГФС

"Правительство по представлению руководителя ГФС и и.о. Министра финансов приняло решение о назначении и.о. заместителей председателя ГФС. На должности назначены Бамбизов Евгений Евгеньевич, который возглавлял Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы, и Кривицкий Виктор Брониславович, который до назначения возглавлял Волынскую таможню ГФС ", - цитирует пресс-служба слова главы правительства.



Во время совещания Гройсман также отметил, что эффективность надо продемонстрировать, прежде всего, на таможне, где уже развернута кампания "Украина без контрабанды".



"Каждый день будем анализировать поступления, стоимость, грузы и пр. Не можете работать - увольняйтесь. Авторитетов здесь быть не может. Мне нужен результат, а мои слова должны стать ориентиром", - подчеркнул он.



Как сообщал УНН, поступления средств в государственный бюджет от растаможивания контейнеров с товарами после введения мер по борьбе с контрабандой выросли почти вдвое.