Боротьба з контрабандою: Гройсман заявив про двократне збільшення надходжень у бюджет

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 липня. УНН. Надходження коштів до державного бюджету від розмитнення контейнерів з товарами після запровадження заходів щодо боротьби з контрабандою зросли майже удвічі. Про це на засіданні уряду сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.

"3 20 по 26 червня розмитнено 1112 контейнерів з товарами на загальну суму 498 млн грн. Контейнер із взуттям: вартість була 16,2 тис. доларів в бюджет, коли провели заходи, з одного контейнеру почали поступати 21,6 тис. доларів. Тобто плюс 5 тис. доларів у бюджет. Тканини: до початку боротьби зі схемами платили 11,2 тис. доларів у бюджет, зараз платять 24 тис. доларів у бюджет. Іграшки: платили 24,3 тис. доларів за контейнер, зараз сплачують 30,5 тис. дол. за контейнер. Тобто надходження зросли майже удвічі", - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНН, 20 червня уряд заявив про початок масштабної боротьби з контрабандою.

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