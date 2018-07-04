Борьба с контрабандой: Гройсман заявил о двукратном увеличении поступлений в бюджет

“20 марта по 26 июня растаможено 1112 контейнеров с товарами на общую сумму 498 млн грн. Контейнер с обувью: стоимость была 16,2 тыс. долларов в бюджет, когда провели мероприятия, с одного контейнера начали поступать 21,6 тыс. долларов. То есть плюс 5 тыс. долларов в бюджет. Ткани: до начала борьбы со схемами платили 11,2 тыс. долларов в бюджет, сейчас платят 24 тыс. долларов в бюджет. Игрушки: платили 24,3 тыс. долларов за контейнер, сейчас платят 30,5 тыс. долл. за контейнер. То есть поступления выросли почти вдвое”, — сказал Гройсман.

Как сообщал УНН, 20 июня правительство заявило о начале масштабной борьбы с контрабандой.