Уряд оголосив бій контрабанді
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Уряд започатковує масштабну боротьбу з контрабандою. Про це на засіданні Кабміну заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“Боротьба з контрабандою буде успішною. Ми маємо десятки мільярдів гривень, які проходять поза державним бюджетом. За цей рік з’явились інші схеми, які треба карати”, — сказав Гройсман.
Як уточнив він, лідируюча роль у цій боротьбі буде належати МВС, Нацполіції та ДФС. На робочій нараді уряд та правоохоронні органи напрацювали узгоджену позицію щодо боротьби з контрабандою.
За словами Гройсмана, наразі в Україні виявлені такі схеми контрабанди:
• Оформлення вантажних транспортних засобів (які забиті товарами) як порожніх.
• Піджаки. Велика фура дорогоцінного товару провозиться фізичними особами по нормі на кожного.
• Завезення дороговартісного товару з підробленими документами. Поки товар доїжджає з кордону до внутрішньої митниці, він зникає, а на заміну йому оформлюють низьковартісний.
• Розмитнення дороговартісних товарів за групами значно дешевших.
• Шостий (невизначений) метод розрахунку митної вартості.
• Спеціальне заниження митної вартості товарів.
• Використання офшорних компаній, щоб повертати конфіскований товар за рішенням суду.
• Чорна контрабанда — через лісополоси на кордонах.
• Незаконне ввезення нафтопродуктів до України. У нейтральні води приходять танкери, а з них мілкі судна забирають паливно-мастильні матеріали тощо.
Як повідомляв УНН, в Одеському торговельному порту виявили контрабанду на близько 7 млн грн.