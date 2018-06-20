Уряд оголосив бій контрабанді

“Боротьба з контрабандою буде успішною. Ми маємо десятки мільярдів гривень, які проходять поза державним бюджетом. За цей рік з’явились інші схеми, які треба карати”, — сказав Гройсман.

Як уточнив він, лідируюча роль у цій боротьбі буде належати МВС, Нацполіції та ДФС. На робочій нараді уряд та правоохоронні органи напрацювали узгоджену позицію щодо боротьби з контрабандою.

За словами Гройсмана, наразі в Україні виявлені такі схеми контрабанди:

• Оформлення вантажних транспортних засобів (які забиті товарами) як порожніх.

• Піджаки. Велика фура дорогоцінного товару провозиться фізичними особами по нормі на кожного.

• Завезення дороговартісного товару з підробленими документами. Поки товар доїжджає з кордону до внутрішньої митниці, він зникає, а на заміну йому оформлюють низьковартісний.

• Розмитнення дороговартісних товарів за групами значно дешевших.

• Шостий (невизначений) метод розрахунку митної вартості.

• Спеціальне заниження митної вартості товарів.

• Використання офшорних компаній, щоб повертати конфіскований товар за рішенням суду.

• Чорна контрабанда — через лісополоси на кордонах.

• Незаконне ввезення нафтопродуктів до України. У нейтральні води приходять танкери, а з них мілкі судна забирають паливно-мастильні матеріали тощо.

Як повідомляв УНН, в Одеському торговельному порту виявили контрабанду на близько 7 млн грн.