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Уряд оголосив бій контрабанді

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Уряд започатковує масштабну боротьбу з контрабандою. Про це на засіданні Кабміну заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.

“Боротьба з контрабандою буде успішною. Ми маємо десятки мільярдів гривень, які проходять поза державним бюджетом. За цей рік з’явились інші схеми, які треба карати”, — сказав Гройсман.

Як уточнив він, лідируюча роль у цій боротьбі буде належати МВС, Нацполіції та ДФС. На робочій нараді уряд та правоохоронні органи напрацювали узгоджену позицію щодо боротьби з контрабандою.

За словами Гройсмана, наразі в Україні виявлені такі схеми контрабанди:

• Оформлення вантажних транспортних засобів (які забиті товарами) як порожніх.
• Піджаки. Велика фура дорогоцінного товару провозиться фізичними особами по нормі на кожного.
• Завезення дороговартісного товару з підробленими документами. Поки товар доїжджає з кордону до внутрішньої митниці, він зникає, а на заміну йому оформлюють низьковартісний.
• Розмитнення дороговартісних товарів за групами значно дешевших.
• Шостий (невизначений) метод розрахунку митної вартості.
• Спеціальне заниження митної вартості товарів.
• Використання офшорних компаній, щоб повертати конфіскований товар за рішенням суду.
• Чорна контрабанда — через лісополоси на кордонах.
• Незаконне ввезення нафтопродуктів до України. У нейтральні води приходять танкери, а з них мілкі судна забирають паливно-мастильні матеріали тощо.

Як повідомляв УНН, в Одеському торговельному порту виявили контрабанду на близько 7 млн грн.

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