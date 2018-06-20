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Правительство объявило бой контрабанде

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КИЕВ. 20 июня. УНН. Правительство начинает масштабную борьбу с контрабандой. Об этом на заседании Кабмина заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"Борьба с контрабандой будет успешной. У нас десятки миллиардов гривен проходят вне государственного бюджета. За этот год появились другие схемы, которые надо наказывать", - сказал Гройсман.

Как уточнил он, лидирующая роль в этой борьбе будет предоставлена МВД, Нацполиции и ГФС. На рабочем совещании правительство и правоохранительные органы разработали согласованную позицию по борьбе с контрабандой.

По словам Гройсмана, сейчас в Украине выявлены следующие схемы контрабанды:

• Оформление грузовых транспортных средств (которые забиты товарами) как пустых.
• Пиджаки. Большая фура драгоценного товара провозится физическими лицами по норме на каждого.
• Завоз дорогостоящего товара с поддельными документами. Пока товар доезжает с границы до внутренней таможни, он исчезает, а на смену ему оформляют низкостоящий.
• Растаможка дорогостоящих товаров по группам значительно более дешевых.
• Шестой (неопределенный) метод расчета таможенной стоимости.
• Специальное занижение таможенной стоимости товаров.
• Использование оффшорных компаний, чтобы возвращать конфискованный товар по решению суда.
• Черная контрабанда - через лесополосу на границах.
• Незаконный ввоз нефтепродуктов в Украину. В нейтральные воды приходят танкеры, а из них мелкие суда забирают горюче-смазочные материалы.

Как сообщал УНН, в Одесском торговом порту обнаружили контрабанду на сумму около 7 млн грн.

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