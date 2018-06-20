У Сумській області на хабарі у 60 тис. грн затримали посадовців ДФС
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Заступника начальника ГУ ДФС у Сумській області та головного державного ревізора – інспектора ГУ ДФС у Сумській області затримали на хабарі у 60 тис. грн. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, передає УНН.
"... затримано заступника начальника ГУ ДФС у Сумській області та головного державного ревізора – інспектора ГУ ДФС у Сумській області, які, використовуючи своє службове становище, одержали від фізичної особи-підприємця хабар у сумі 60 000 грн, за зменшення в акті перевірки суми донарахованих начебто несплачених ним податків та зборів, а також штрафних санкцій з 1 млн грн до 25 тис. грн", - написала Сарган.
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За її словами, наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває.