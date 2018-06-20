В Сумской области на взятке в 60 тыс. грн задержали должностных лиц ГФС

"... задержаны заместитель начальника ГУ ГФС в Сумской области и главный государственный ревизор - инспектор ГУ ГФС в Сумской области, которые, используя свое служебное положение, получили от физического лица-предпринимателя взятку в сумме 60 000 грн, за уменьшение в акте проверки суммы доначисленных вроде неуплаченных им налогов и сборов, а также штрафных санкций с 1 млн грн до 25 тыс. грн", - написала Сарган.

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По ее словам, сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.