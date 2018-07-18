Снова в наручниках: во Львовской области городского голову во второй раз задержали на взятке

По словам Луценко, мэр Сколе Москаль еще в марте 2018 года был осужден на 6,5 лет за взятку. Однако, апелляция все переносится. И Москаль продолжает быть мэром.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чиновник ГФС в Винницкой области требовал 500 тыс. грн

"Чтобы не потерять навыки решил этот Москаль снова получить неправомерную выгоду на 68,7 тыс грн. Но полиция и прокуратура тоже не потеряла бдительность. Москаль снова в наручниках!" - написал Луценко.