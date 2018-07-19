В трех регионах работников вузов задержали за взятки

ukru
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 41031 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102915 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124874 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 132356 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169310 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153447 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141168 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130465 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181442 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118334 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Германия не может иметь собственного ядерного оружия, но стоит обсудить его совместное использование с Францией и Британией - Мерц

Германия не может иметь собственного ядерного оружия, но стоит обсудить его совместное использование с Францией и Британией - Мерц

9 марта, 16:11 • 20251 просмотра
Украина и США проведут важные переговоры в Саудовской Аравии: в МИД ожидают конструктивного разговора

Украина и США проведут важные переговоры в Саудовской Аравии: в МИД ожидают конструктивного разговора

9 марта, 16:24 • 33425 просмотра
Трамп уклонился от вопроса о России и назвал Зеленского "неблагодарным"

Трамп уклонился от вопроса о России и назвал Зеленского "неблагодарным"

9 марта, 16:53 • 27344 просмотра
11 стран ЕС хотят использовать оборонные средства на закупку критических лекарств

11 стран ЕС хотят использовать оборонные средства на закупку критических лекарств

9 марта, 17:15 • 31339 просмотра
Несмотря на несогласие с политикой США в отношении Киева: Маск пообещал никогда не отключать Starlink для Украины

Несмотря на несогласие с политикой США в отношении Киева: Маск пообещал никогда не отключать Starlink для Украины

9 марта, 19:33 • 18520 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 146768 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 181442 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 189242 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 199750 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 256769 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 169310 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 107807 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 112044 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 113932 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 113188 просмотра
Актуальное
В трех регионах работников вузов задержали за взятки

В трех регионах работников вузов задержали за взятки

Киев  •  УНН

 • 16386 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. Полиция задержала за взятки работников высших учебных заведений в Черкасской, Сумской и Одесской областях. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины, передает УНН.

"18 июля работники территориальных управлений защиты экономики Нацполиции задержали работников высших учебных заведений Черкасской, Сумской и Одесской областей во время получения ими неправомерной выгоды. Суммы колебались от 5 тыс. гривен до 5 тыс. долларов США", - говорится в сообщении.

Так, в Одессе правоохранители задокументировали преступную деятельность должностных лиц одной из Одесских академий. Декан и заведующий лабораторией требовали от трех абитуриентов 5 тыс. долларов. За эту сумму они пообещали помочь будущим студентам с поступлением в учебное заведение. Фигурантов задержали во время получения взятки.

"Кроме 5 тыс. доларів США, которые фигуранты получили в качестве неправомерной выгоды, правоохранители изъяли 4 конверта, в которых были указаны фамилии других абитуриентов. Внутри конвертов находились средства на общую сумму 2 тыс. 600 долл. США та 2 тыс. 500 грн", - отметили в полиции.

А в Черкасской области за успешную сдачу вступительных экзаменов и зачисления в учебное заведение декан одного из институтов требовал от абитуриента более 5 тыс. грн. Его задержали.

Заместитель директора вуза в Сумской области требовал за решение аналогичного вопроса 10 тыс. грн. Чиновника задержали во время получения первой части взятки - 2 тыс. грн.

Уголовные производства открыты по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

"Работникам образования грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, с конфискацией имущества", - уточнили в Нацполиции.

Напомним, мэра во Львовской области во второй раз задержали на взятке.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы