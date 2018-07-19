В трех регионах работников вузов задержали за взятки

"18 июля работники территориальных управлений защиты экономики Нацполиции задержали работников высших учебных заведений Черкасской, Сумской и Одесской областей во время получения ими неправомерной выгоды. Суммы колебались от 5 тыс. гривен до 5 тыс. долларов США", - говорится в сообщении.

Так, в Одессе правоохранители задокументировали преступную деятельность должностных лиц одной из Одесских академий. Декан и заведующий лабораторией требовали от трех абитуриентов 5 тыс. долларов. За эту сумму они пообещали помочь будущим студентам с поступлением в учебное заведение. Фигурантов задержали во время получения взятки.

"Кроме 5 тыс. доларів США, которые фигуранты получили в качестве неправомерной выгоды, правоохранители изъяли 4 конверта, в которых были указаны фамилии других абитуриентов. Внутри конвертов находились средства на общую сумму 2 тыс. 600 долл. США та 2 тыс. 500 грн", - отметили в полиции.

А в Черкасской области за успешную сдачу вступительных экзаменов и зачисления в учебное заведение декан одного из институтов требовал от абитуриента более 5 тыс. грн. Его задержали.

Заместитель директора вуза в Сумской области требовал за решение аналогичного вопроса 10 тыс. грн. Чиновника задержали во время получения первой части взятки - 2 тыс. грн.

Уголовные производства открыты по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

"Работникам образования грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, с конфискацией имущества", - уточнили в Нацполиции.

Напомним, мэра во Львовской области во второй раз задержали на взятке.