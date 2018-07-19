Пять тысяч долларов за поступление: в ГПУ назвали самый "дорогой" вуз Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. В Одессе во время получения 5 тыс. долларов США неправомерной выгоды разоблачили чиновника музыкальной академии. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.
“Так, руководитель структурного подразделения Одесской национальной музыкальной академии им. А.В. Неждановой требовала и получила 5 тыс. долларов США от абитуриентов за поступление трех человек”, - говорится в сообщении.
Проводятся первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении задержанной о подозрении и избрании меры пресечения.
Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) продолжается.
Напомним, в среду, 18 июля, Нацполиция совместно с сотрудниками ГПУ провела рейды в высших учебных заведениях Украины и обнаружила несколько фактов коррупции. Причем сумма взяток за содействие в поступлении колебалась от 5 тысяч гривен до 5 тысяч долларов.
Одесская консерватория (Одесская государственная музыкальная академия имени А. В. Неждановой) была создана 8 сентября 1913 года. Наиболее известные выпускники - Константин Данькевич, Давид Ойстрах, Михаил Гришко.