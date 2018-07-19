Куда чаще всего подают заявления выпускники: пятерка лидеров
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. “Право”, “филология”, “среднее образование”, “менеджмент” и “медицина” — пока именно на эти специальности абитуриенты подали больше всего заявлений. Об этом сообщил заместитель Министра образования и науки Юрий Рашкевич, передает УНН.
“Минобразования назвало ТОП-5 самых популярных специальностей и вузов по итогам подачи миллиона заявлений абитуриентов. Это „право“, „филология“, „среднее образование“, „менеджмент“ и „медицина“”, - говорится в сообщении.
Среди университетов наибольшей популярностью среди поступающих пользуются:
-
- КНУ им. Шевченко,
-
- ЛНУ им. Франко,
-
- КПИ им. Сикорского,
-
- Львовская политехника,
-
- ХНУ им. Каразина.
-
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Десять самых востребованных государством специальностей: кто в списке
Всего на утро 19 июля абитуриенты подали в вузы почти 1 миллион заявлений на бакалавра, магистра и младшего специалиста. Из них более половины — около 600 тыс. заявлений — поданы в электронном виде.
Электронные кабинеты зарегистрировали уже 151 тыс. абитуриентов — это более 90% процентов от ожидаемого в этом году количества. Из них 130 тыс. уже подали электронные заявления.
“Среднее количество заявлений, которое сегодня подали абитуриенты — 4. Согласно Условиям приема, каждый абитуриент может подать на бюджет до 7 заявлений. То есть скорее всего большинство поступающих ждут последних дней вступительной кампании, чтобы в зависимости от ситуации, рейтинговых списков подать заявления, которые остались. В итоге только на бакалавра мы ожидаем около миллиона заявлений”, - отметил Юрий Рашкевич.
Ранее стало известно, какой вуз в Украине стал самым “дорогим”.