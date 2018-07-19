Для Крыма и Донбасса продлили сроки вступления до 28 сентября - МОН

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КИЕВ. 19 июля. УНН. Поступающие временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса могут поступить на бюджет или контракт без ВНО, украинского паспорта и аттестата до конца сентября. Об этом сообщила пресс-служба МОН, передает УНН.

“Поступающие, которые претендуют на бюджетные места для поступления на бакалавра имеют по 20 июля лично подать документы в Образовательные центры „Крым-Украина“ или „Донбасс-Украина“. Зато прием документов на младшего специалиста на базе 11 классов продлится до 1 августа. Далее можно поступить на контракт — вступительные экзамены и зачисление таких поступающих продлится до конца сентября. В общем центры будут работать до 28 сентября”, — заявила и.о. директора департамента высшего образования МОН Светлана Кретович во время пресс-конференции о ходе вступительной кампании, которую провели в Северодонецке Луганской области.

Если поступающие с оккупированных территорий не успеют подать документы для поступления на бюджет, они могут поступить на контракт и сразу после зачисления написать заявление о переводе на бюджет. В прошлом году большинство поступающих из Крыма и Донбасса воспользовались этой процедурой и были переведены на места госзаказа.

Поступающие из Крыма и Донбасса, которые вовремя обратились в Образовательные центры, должны пройти государственную итоговую аттестацию по 2 предметам — украинскому языку и истории Украины. На базе центров они также сдают вступительный экзамен по профильному предмету или творческий конкурс. Фамилия каждого поступающего с оккупированных территорий обязательно зашифровывается.

“За две недели июля на горячую линию, которая во время вступительной кампании работает совместно с МОН, уже поступило более 3 тыс. обращений. Из них — более 200 из неподконтрольных территорий, территории вдоль „линии размежевания“, 66 — из оккупированного Крыма. Например, только за 13 июля нам поступило 387 звонков. Чаще всего обращаются по нюансам процедуры введения, списку необходимых документов, неполучению разрешения на пересечение „линии разграничения“. В общем много звонков связаны с незнанием выпускниками школ с правилами поступления: определением приоритетности заявлений, регистрацией электронного кабинета, неполучением ID-карты и т.д.”, — рассказала исполнительный директор Фонда “Открытая политика” Ирина Жданова.

Ранее стало известно, куда чаще всего подают заявления выпускники.

Украинские Национальные Новости

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