Рекомендации на бюджет получили почти 59 тысяч выпускников
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. 58 тысяч 875 поступающих на бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного и фармацевтического направления) получили рекомендации на бюджет. Распределение мест состоялось в среду, 1 августа 2018 года, по алгоритму адресного размещения государственного и регионального заказа. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины, передает УНН.
“Соответствующая информация — кто получил бюджетные места — уже выгружается и постепенно отражается в электронных кабинетах поступающих. Так, в них напротив одного из заявлений появляется статус „Рекомендовано к зачислению (обучение за средства государственного (регионального) бюджета)“. Таким поступающим надо будет выполнить требования по зачислению к 18:00 6 августа. Именно зачисление по государственному или региональному заказам производится до 12:00 7 августа”, - говорится в сообщении.
Вскоре информация о распределении бюджетных мест также будет обнародована на официальном ресурсе, где отображается ход вступительной кампании. Если после распределения бюджетных мест у поступающих возникнут вопросы относительно его справедливости, они могут обратиться, в первую очередь, в приемные комиссии или воспользоваться алгоритмами верификации, изложенными в Условиях приема.
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До 18 августа состоится перевод на вакантные бюджетные места.
По всем специальностям право на перевод имеют те абитуриенты, у кого есть специальные условия для участия в конкурсе. В частности, к первой категории перевода независимо от конкурсного балла относятся дети погибших защитников Украины. Следующие категории, перевод которых зависит от конкурсного балла, — дети участников АТО, лица с инвалидностью I, II групп и дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет, внутренне перемещенные лица и тому подобное.
По тем специальностям, которым уделяется особая поддержка, право на перевод имеют абитуриенты, которые не были рекомендованы по широкому конкурсу на бюджетные места.
Напомним, для Крыма и Донбасса продлили сроки поступления до 28 сентября.