В Минобразования рассказали, будет ли первый звонок 1 сентября

"Поскольку вопрос организации образовательного процесса в учреждении общего среднего образования относится к исключительной компетенции учебного заведения, решение о проведении праздника первого звонка принимает учебное заведение. Поэтому такой праздник может быть проведенным как 1 сентября, так и 3 сентября", - говорится в сообщении.

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Отметим, в этом году 1 сентября припадает на субботу.

Напомним, в МОН назвали ТОП-10 вузов, которые в этом году увеличили свое госзаказа за счет того, что их выбрали лучшие абитуриенты. В рейтинге ТОП-10 представлено 6 региональных университетов. 2 из них - львовские, 1 - днепровский и еще 3 - харьковские.