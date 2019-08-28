Під завалами будинку у Дрогобичі можуть перебувати ще п'ять осіб - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Під завалами зруйнованого під'їзду у житловому будинку в Дрогобичі ще можуть перебувати п'ятеро осіб. Про це повідомив заступник директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Петро Коротинський під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"За оперативними даними, під завалами ще може перебувати 5 осіб, враховуючи кількість прописаних і кількість проживаючих людей у цих квартирах", - сказав Коротинський.
За його словами, пошуково-рятувальні роботи проводяться безперервно і будуть здійснюватись до остаточного виявлення осіб, доля яких залишається невідомою.
Нагадаємо, з сімох постраждалих внаслідок обвалу будинку, який стався у Дрогобичі Львівської області, трьох відправили в обласні медичні заклади, решта госпіталізовані до Дрогобицької міської лікарні і перебувають у середньому стані тяжкості.
За даними ДСНС, 28 серпня о 2:46 у Дрогобичі по вулиці Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку стався вибух побутового газу. Внаслідок вибуху сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх. Будинок повністю відключено від газо-, електро- та водопостачання.
З-під завалів врятували шістьох людей. Є двоє загиблих людей, особу першого загиблого встановлюють, семеро людей постраждали.
Нагадаємо, правоохоронці відкрили кримінальне провадження через вибух у будинку в Дрогобичі.