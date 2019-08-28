Под завалами дома в Дрогобыче могут находиться еще пять человек - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Под завалами разрушенного подъезда жилого дома в Дрогобыче еще могут находиться пять человек. Об этом сообщил заместитель директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Петр Коротинский во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"По оперативным данным, под завалами еще может находиться 5 человек, учитывая количество прописанных и количество проживающих людей в этих квартирах", - сказал Коротинский.
По его словам, поисково-спасательные работы проводятся непрерывно и будут осуществляться до окончательного выявления лиц, судьба которых остается неизвестной.
Напомним, из семи пострадавших в результате обрушения дома, который произошел в Дрогобыче Львовской области, трех отправили в областные медицинские учреждения, остальные госпитализированы в Дрогобычскую городскую больницу и находятся в среднем состоянии тяжести.
По данным ГСЧС, 28 августа в 2:46 в Дрогобыче по улице Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме на четыре подъезда произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.
Из-под завалов спасли шестерых человек. Есть двое погибших людей, личность первого погибшего устанавливают, семь человек пострадали.
Напомним, правоохранители открыли уголовное производство из-за взрыва в доме в Дрогобыче.