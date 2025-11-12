Під прицілом автомата зґвалтував під час окупації: суд виніс вирок командиру рф за воєнний злочин на Київщині
Київ • УНН
Російського військового засудили до 12 років ув'язнення за зґвалтування жінки в окупованому селищі Макарів на Київщині. Командир бойової машини погрожував жінці розстрілом, перш ніж зґвалтувати її.
За публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора російського військового, який увірвався до будинку місцевої жінки, погрожував їй розстрілом і зґвалтував, визнано винним та засуджено до 12 років позбавлення волі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генпрокурора.
Деталі
За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення підрозділи зс рф зайшли до Київщини. Командир бойової машини 9-ї мотострілецької роти діяв у складі частини, яка окупувала селище Макарів.
Встановлено, що 7 березня 2022 року окупанти прочісували територію, вдиралися до будинків, грабували, погрожували й убивали мирних мешканців. Командир разом із підлеглим увірвалися до помешкання жінки. Вони тримали її під прицілом автомата, погрожували розстрілом, змусили перейти до сусіднього будинку. Там окупант, застосувавши фізичну силу, зґвалтував жінку.
За публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора його визнано винним у воєнному злочині та засуджено до 12 років позбавлення волі.
В ОГП нагадують, що жінки під час збройних конфліктів належать до особливо вразливої категорії цивільних осіб і користуються додатковим захистом згідно з міжнародним гуманітарним правом.
Зґвалтування та будь-які форми сексуального насильства є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікуються як воєнні злочини.
Нагадаємо
51-річному учаснику незаконного збройного формування повідомлено про підозру за те, що він в окупованому Маріуполі зґвалтував жінку за відмову їхати до рф. За даними слідства, він навів на неї вогнепальну зброю, погрожуючи розстрілом, наказав віддати паспорт і змусив пройти за ним у житловий будинок. Там він наказав жінці зняти весь одяг, попри холод внаслідок тривалої відсутності опалення і вікон, а потім зґвалтував.