Під прицілом автомата зґвалтував під час окупації: суд виніс вирок командиру рф за воєнний злочин на Київщині

$42.010.06
48.610.07
ukenru
12 листопада, 15:53 • 20785 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 50799 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 47336 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 50656 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 48476 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 44431 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 60358 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62886 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82372 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132065 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру12 листопада, 15:34 • 16938 перегляди
Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"12 листопада, 15:49 • 13273 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23423 перегляди
ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро12 листопада, 17:36 • 7486 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13576 перегляди
Публікації
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 51262 перегляди
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року12 листопада, 11:10 • 70055 перегляди
Планування бюджету на різдвяні святаPhoto12 листопада, 11:09 • 46165 перегляди
Фініки: користь і шкодаPhoto12 листопада, 08:20 • 65200 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132065 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Юлія Свириденко
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Полтавська область
Ватикан
Реклама
УНН Lite
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13814 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23675 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 22626 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 61867 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 62080 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Starlink
Bild

Під прицілом автомата зґвалтував під час окупації: суд виніс вирок командиру рф за воєнний злочин на Київщині

Київ • УНН

 • 20213 перегляди

Російського військового засудили до 12 років ув'язнення за зґвалтування жінки в окупованому селищі Макарів на Київщині. Командир бойової машини погрожував жінці розстрілом, перш ніж зґвалтувати її.

Під прицілом автомата зґвалтував під час окупації: суд виніс вирок командиру рф за воєнний злочин на Київщині

За публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора російського військового, який увірвався до будинку місцевої жінки, погрожував їй розстрілом і зґвалтував, визнано винним та засуджено до 12 років позбавлення волі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі

За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення підрозділи зс рф зайшли до Київщини. Командир бойової машини 9-ї мотострілецької роти діяв у складі частини, яка окупувала селище Макарів.

Встановлено, що 7 березня 2022 року окупанти прочісували територію, вдиралися до будинків, грабували, погрожували й убивали мирних мешканців. Командир разом із підлеглим увірвалися до помешкання жінки. Вони тримали її під прицілом автомата, погрожували розстрілом, змусили перейти до сусіднього будинку. Там окупант, застосувавши фізичну силу, зґвалтував жінку.

За публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора його визнано винним у воєнному злочині та засуджено до 12 років позбавлення волі.

В ОГП нагадують, що жінки під час збройних конфліктів належать до особливо вразливої категорії цивільних осіб і користуються додатковим захистом згідно з міжнародним гуманітарним правом.

Зґвалтування та будь-які форми сексуального насильства є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікуються як воєнні злочини.

Нагадаємо

51-річному учаснику незаконного збройного формування повідомлено про підозру за те, що він в окупованому Маріуполі зґвалтував жінку за відмову їхати до рф. За даними слідства, він навів на неї вогнепальну зброю, погрожуючи розстрілом, наказав віддати паспорт і змусив пройти за ним у житловий будинок. Там він наказав жінці зняти весь одяг, попри холод внаслідок тривалої відсутності опалення і вікон, а потім зґвалтував.

Алла Кіосак

Війна в УкраїніКримінал та НПКиївська область
Опалення
Воєнний стан
Війна в Україні
Маріуполь