Под прицелом автомата изнасиловал во время оккупации: суд вынес приговор командиру рф за военное преступление на Киевщине
Киев • УНН
российского военного приговорили к 12 годам заключения за изнасилование женщины в оккупированном поселке Макаров на Киевщине. Командир боевой машины угрожал женщине расстрелом, прежде чем изнасиловать ее.
По публичному обвинению Офиса Генерального прокурора российский военный, который ворвался в дом местной женщины, угрожал ей расстрелом и изнасиловал, признан виновным и приговорен к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Детали
По данным следствия, в начале полномасштабного вторжения подразделения ВС РФ зашли в Киевскую область. Командир боевой машины 9-й мотострелковой роты действовал в составе части, оккупировавшей поселок Макаров.
Установлено, что 7 марта 2022 года оккупанты прочесывали территорию, врывались в дома, грабили, угрожали и убивали мирных жителей. Командир вместе с подчиненным ворвались в жилище женщины. Они держали ее под прицелом автомата, угрожали расстрелом, заставили перейти в соседний дом. Там оккупант, применив физическую силу, изнасиловал женщину.
По публичному обвинению Офиса Генерального прокурора он признан виновным в военном преступлении и приговорен к 12 годам лишения свободы.
В ОГП напоминают, что женщины во время вооруженных конфликтов относятся к особо уязвимой категории гражданских лиц и пользуются дополнительной защитой согласно международному гуманитарному праву.
Изнасилование и любые формы сексуального насилия являются грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируются как военные преступления.
Напомним
51-летнему участнику незаконного вооруженного формирования сообщено о подозрении за то, что он в оккупированном Мариуполе изнасиловал женщину за отказ ехать в РФ. По данным следствия, он навел на нее огнестрельное оружие, угрожая расстрелом, приказал отдать паспорт и заставил пройти за ним в жилой дом. Там он приказал женщине снять всю одежду, несмотря на холод вследствие длительного отсутствия отопления и окон, а затем изнасиловал.