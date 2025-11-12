$42.010.06
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда в отношении него не устанавливалось
13:55 • 6904 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
13:38 • 10575 просмотра
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
12:03 • 15337 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
Эксклюзив
12 ноября, 07:33 • 33881 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19 • 59047 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57 • 79260 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 122408 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 56034 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 84212 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Под прицелом автомата изнасиловал во время оккупации: суд вынес приговор командиру рф за военное преступление на Киевщине

Киев • УНН

 • 1904 просмотра

российского военного приговорили к 12 годам заключения за изнасилование женщины в оккупированном поселке Макаров на Киевщине. Командир боевой машины угрожал женщине расстрелом, прежде чем изнасиловать ее.

Под прицелом автомата изнасиловал во время оккупации: суд вынес приговор командиру рф за военное преступление на Киевщине

По публичному обвинению Офиса Генерального прокурора российский военный, который ворвался в дом местной женщины, угрожал ей расстрелом и изнасиловал, признан виновным и приговорен к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

По данным следствия, в начале полномасштабного вторжения подразделения ВС РФ зашли в Киевскую область. Командир боевой машины 9-й мотострелковой роты действовал в составе части, оккупировавшей поселок Макаров.

Установлено, что 7 марта 2022 года оккупанты прочесывали территорию, врывались в дома, грабили, угрожали и убивали мирных жителей. Командир вместе с подчиненным ворвались в жилище женщины. Они держали ее под прицелом автомата, угрожали расстрелом, заставили перейти в соседний дом. Там оккупант, применив физическую силу, изнасиловал женщину.

По публичному обвинению Офиса Генерального прокурора он признан виновным в военном преступлении и приговорен к 12 годам лишения свободы.

В ОГП напоминают, что женщины во время вооруженных конфликтов относятся к особо уязвимой категории гражданских лиц и пользуются дополнительной защитой согласно международному гуманитарному праву.

Изнасилование и любые формы сексуального насилия являются грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируются как военные преступления.

Напомним

51-летнему участнику незаконного вооруженного формирования сообщено о подозрении за то, что он в оккупированном Мариуполе изнасиловал женщину за отказ ехать в РФ. По данным следствия, он навел на нее огнестрельное оружие, угрожая расстрелом, приказал отдать паспорт и заставил пройти за ним в жилой дом. Там он приказал женщине снять всю одежду, несмотря на холод вследствие длительного отсутствия отопления и окон, а затем изнасиловал.

Алла Киосак

Война в УкраинеКриминал и ЧПКиевская область
Отопление
Военное положение
Война в Украине
Мариуполь