Під Києвом п'яний водій Lexus збив 9-річну дівчинку
Київ • УНН
У селі Княжичі водій Lexus наїхав на 9-річну дівчинку, яка йшла узбіччям. Дитину госпіталізували з переломом та забоями, у водія виявили 2.2 проміле алкоголю.
У селі Княжичі, що під Києвом, п'яний водій автомобіля Lexus наїхав на 9-річну дівчинку, яка рухалася узбіччям дороги. Як повідомили у поліції Київської області, дитину госпіталізували, передає УНН.
Деталі
У селі Княжичі сталася дорожньо-транспортна подія.
За попередніми даними, 46-річний водій автомобіля Lexus рухаючись вулицею села, не врахував дорожню обстановку та допустив наїзд на 9-річну дівчинку, яка рухалася узбіччям дороги.
ДТП зі смертельним наслідком у Києві: військове службове авто врізалось в поліцейських08.09.25, 11:52 • 11854 перегляди
Внаслідок ДТП, постраждала з отриманими тілесними ушкодженнями була госпіталізована. Попередній діагноз перелом правої руки та забої.
За результатами медичного освідування у водія легковика виявлено 2.2 проміле алкоголю в крові. Правоохоронці затримали правопорушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Двоє дітей постраждали в ДТП на Київщині, їх госпіталізували06.09.25, 17:21 • 3814 переглядiв
Додамо
Слідчі, за процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури, повідомили водієві про підозру за порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 286-1 ККУ).
Внаслідок ДТП в Ізмаїлі загинула донька депутата Київради Бойченка 06.09.25, 12:01 • 21886 переглядiв