Під Києвом п'яний водій Lexus збив 9-річну дівчинку

16:05 • 5796 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
15:59 • 12766 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
14:25 • 10115 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 38334 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогін
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 66626 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер "Heel" відновлює роботу після прямого влучання російського дрона
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 57431 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомості
9 вересня, 06:31 • 35350 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 29842 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 28695 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 40625 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
Зеленський: "Сісти і поговорити", Україна готова до переговорів про мир навіть без припинення вогню чи гарантій безпеки
Порошенко ставить рекорди в збагаченні – лише за серпень задекларував майже 1 млрд: до війни він таку суму заробляв за 6 років
Відзавтра українцям на ТОТ, які не отримали паспорти рф, загрожує примусова депортація - ЦПД
У Києві затримали 60-річного рецидивіста за зґвалтування та розбійні напади на жінок
Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім'ю обранця
Публікації
Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім’ю обранцяVideo16:51 • 5510 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
Ексклюзив
15:59 • 12767 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 66627 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 57432 перегляди
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Борис Пісторіус
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Державний кордон України
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion Week
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним сином
MIM-104 Patriot
NASAMS
IRIS-T
MIM-23 Hawk
The Washington Post

Під Києвом п'яний водій Lexus збив 9-річну дівчинку

Київ • УНН

 • 46 перегляди

У селі Княжичі водій Lexus наїхав на 9-річну дівчинку, яка йшла узбіччям. Дитину госпіталізували з переломом та забоями, у водія виявили 2.2 проміле алкоголю.

Під Києвом п'яний водій Lexus збив 9-річну дівчинку

У селі Княжичі, що під Києвом, п'яний водій автомобіля Lexus наїхав на 9-річну дівчинку, яка рухалася узбіччям дороги. Як повідомили у поліції Київської області, дитину госпіталізували, передає УНН.

Деталі

У селі Княжичі сталася дорожньо-транспортна подія.

За попередніми даними, 46-річний водій автомобіля Lexus рухаючись вулицею села, не врахував дорожню обстановку та допустив наїзд на 9-річну дівчинку, яка рухалася узбіччям дороги.

ДТП зі смертельним наслідком у Києві: військове службове авто врізалось в поліцейських08.09.25, 11:52 • 11854 перегляди

Внаслідок ДТП, постраждала з отриманими тілесними ушкодженнями була госпіталізована. Попередній діагноз перелом правої руки та забої.

За результатами медичного освідування у водія легковика виявлено 2.2 проміле алкоголю в крові. Правоохоронці затримали правопорушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Двоє дітей постраждали в ДТП на Київщині, їх госпіталізували06.09.25, 17:21 • 3814 переглядiв

Додамо

Слідчі, за процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури, повідомили водієві про підозру за порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 286-1 ККУ).

Внаслідок ДТП в Ізмаїлі загинула донька депутата Київради Бойченка 06.09.25, 12:01 • 21886 переглядiв

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Національна поліція України
Київ