Двоє дітей постраждали в ДТП на Київщині, їх госпіталізували
Київ • УНН
В Обухівському районі Київщини 6 вересня зіткнулися Toyota RAV4 та Hyundai Accent. Унаслідок аварії госпіталізовано двох хлопчиків 8 та 13 років.
У Київській області сталась ДТП за участі двох легковиків. У результаті аварії постраждали двоє дітей - 13 та 8 років, їх госпіталізували, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.
Деталі
Дорожньо-транспортна подія сталася сьогодні, 6 вересня, в Обухівському районі.
За попередньою інформацією, 54-річна водійка автомобіля Toyota RAV4, рухаючись по другорядній дорозі, не надала перевагу в русі автомобілю Hyundai Accent, під керуванням 42-річного водія, який рухався по головній дорозі.
Внаслідок ДТП 13-річний та 8-річний хлопчики, пасажири автомобіля Hyundai Accent, з тілесними ушкодження доставлені до медичного закладу
На місці події працювали правоохоронці Обухівського районного управління поліції та медики.
Працівники поліції зареєстрували дану подію до Єдиного обліку реєстрації заяв і повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень та інших подій. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.
