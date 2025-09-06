Двоє дітей постраждали в ДТП на Київщині, їх госпіталізували

$41.350.00
Ексклюзив
12:37 • 19081 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
10:49 • 25205 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 29519 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 31324 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 40763 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 51178 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 32839 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 41004 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 44835 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 37232 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
Популярнi новини
Зеленський запросив путіна до Києва6 вересня, 04:40 • 16028 перегляди
ISW: путін своїми заявами намагається залякати Захід і знівелювати ідею гарантій безпеки для України6 вересня, 05:26 • 12053 перегляди
Трамп пригрозив ЄС торговельним розслідуванням через штраф Google6 вересня, 05:59 • 6254 перегляди
Перший за 40 років: японський принц Хісахіто досяг повноліття6 вересня, 07:06 • 14171 перегляди
Внаслідок ДТП в Ізмаїлі загинула донька депутата Київради Бойченка 09:01 • 13300 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
10:49 • 25205 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 29519 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 51178 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 35028 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 58367 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Марк Рютте
Емманюель Макрон
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Закарпатська область
Куп'янськ
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 40709 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 92628 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 39022 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 43306 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 44436 перегляди
Двоє дітей постраждали в ДТП на Київщині, їх госпіталізували

Київ • УНН

 • 14 перегляди

В Обухівському районі Київщини 6 вересня зіткнулися Toyota RAV4 та Hyundai Accent. Унаслідок аварії госпіталізовано двох хлопчиків 8 та 13 років.

Двоє дітей постраждали в ДТП на Київщині, їх госпіталізували

У Київській області сталась ДТП за участі двох легковиків. У результаті аварії постраждали двоє дітей - 13 та 8 років, їх госпіталізували, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.

Деталі

Дорожньо-транспортна подія сталася сьогодні, 6 вересня, в Обухівському районі.

За попередньою інформацією, 54-річна водійка автомобіля Toyota RAV4, рухаючись по другорядній дорозі, не надала перевагу в русі автомобілю Hyundai Accent, під керуванням 42-річного водія, який рухався по головній дорозі.

10 років за смертельну ДТП: апеляційний суд підтвердив вирок водієві, який збив 5-річного хлопчика03.09.25, 14:33 • 2291 перегляд

Внаслідок ДТП 13-річний та 8-річний хлопчики, пасажири автомобіля Hyundai Accent, з тілесними ушкодження доставлені до медичного закладу 

- йдеться у повідомленні.

На місці події працювали правоохоронці Обухівського районного управління поліції та медики.

Працівники поліції зареєстрували дану подію до Єдиного обліку реєстрації заяв і повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень та інших подій. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.

Внаслідок ДТП в Ізмаїлі загинула донька депутата Київради Бойченка 06.09.25, 12:01 • 13307 переглядiв

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Київська область