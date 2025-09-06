$41.350.00
Эксклюзив
12:37 • 19092 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
10:49 • 25223 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 29526 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 31327 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 40765 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 51180 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 32839 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 41004 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 44835 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 37232 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
Двое детей пострадали в ДТП в Киевской области, их госпитализировали

Киев • УНН

 • 30 просмотра

В Обуховском районе Киевской области 6 сентября столкнулись Toyota RAV4 и Hyundai Accent. В результате аварии госпитализированы двое мальчиков 8 и 13 лет.

Двое детей пострадали в ДТП в Киевской области, их госпитализировали

В Киевской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате аварии пострадали двое детей - 13 и 8 лет, их госпитализировали, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 6 сентября, в Обуховском районе.

По предварительной информации, 54-летняя водитель автомобиля Toyota RAV4, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставила преимущество в движении автомобилю Hyundai Accent, под управлением 42-летнего водителя, который двигался по главной дороге.

10 лет за смертельное ДТП: апелляционный суд подтвердил приговор водителю, сбившему 5-летнего мальчика03.09.25, 14:33 • 2291 просмотр

В результате ДТП 13-летний и 8-летний мальчики, пассажиры автомобиля Hyundai Accent, с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение 

- говорится в сообщении.

На месте происшествия работали правоохранители Обуховского районного управления полиции и медики.

Сотрудники полиции зарегистрировали данное событие в Единый учет регистрации заявлений и сообщений о совершении уголовных правонарушений и других событий. Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

В результате ДТП в Измаиле погибла дочь депутата Киевсовета Бойченко06.09.25, 12:01 • 13316 просмотров

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Киевская область