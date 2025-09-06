Двое детей пострадали в ДТП в Киевской области, их госпитализировали
Киев • УНН
В Обуховском районе Киевской области 6 сентября столкнулись Toyota RAV4 и Hyundai Accent. В результате аварии госпитализированы двое мальчиков 8 и 13 лет.
В Киевской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате аварии пострадали двое детей - 13 и 8 лет, их госпитализировали, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.
Детали
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 6 сентября, в Обуховском районе.
По предварительной информации, 54-летняя водитель автомобиля Toyota RAV4, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставила преимущество в движении автомобилю Hyundai Accent, под управлением 42-летнего водителя, который двигался по главной дороге.
10 лет за смертельное ДТП: апелляционный суд подтвердил приговор водителю, сбившему 5-летнего мальчика03.09.25, 14:33 • 2291 просмотр
В результате ДТП 13-летний и 8-летний мальчики, пассажиры автомобиля Hyundai Accent, с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение
На месте происшествия работали правоохранители Обуховского районного управления полиции и медики.
Сотрудники полиции зарегистрировали данное событие в Единый учет регистрации заявлений и сообщений о совершении уголовных правонарушений и других событий. Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.
В результате ДТП в Измаиле погибла дочь депутата Киевсовета Бойченко06.09.25, 12:01 • 13316 просмотров