16:05 • 6850 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
15:59 • 14201 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
14:25 • 10766 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 39003 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 67597 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 57982 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 35526 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 29903 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 28784 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 40718 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
Эксклюзивы
Сына депутата Закарпатского облсовета, разоблаченного на сбыте древесины, подозревают в ограблении: что известно о семье избранникаVideo16:51 • 7464 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
15:59 • 14203 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
9 сентября, 07:10 • 67597 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 07:01 • 57982 просмотра
Под Киевом пьяный водитель Lexus сбил 9-летнюю девочку

Киев • УНН

 • 1746 просмотра

В селе Княжичи водитель Lexus наехал на 9-летнюю девочку, которая шла по обочине. Ребенка госпитализировали с переломом и ушибами, у водителя обнаружили 2.2 промилле алкоголя.

Под Киевом пьяный водитель Lexus сбил 9-летнюю девочку

В селе Княжичи под Киевом пьяный водитель автомобиля Lexus наехал на 9-летнюю девочку, которая двигалась по обочине дороги. Как сообщили в полиции Киевской области, ребенок госпитализирован, передает УНН.

Детали

В селе Княжичи произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля Lexus, двигаясь по улице села, не учел дорожную обстановку и допустил наезд на 9-летнюю девочку, которая двигалась по обочине дороги.

Смертельное ДТП в Киеве: военный служебный автомобиль врезался в полицейских08.09.25, 11:52 • 11879 просмотров

В результате ДТП пострадавшая с полученными телесными повреждениями была госпитализирована. Предварительный диагноз – перелом правой руки и ушибы.

По результатам медицинского освидетельствования у водителя легковушки обнаружено 2.2 промилле алкоголя в крови. Правоохранители задержали правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Двое детей пострадали в ДТП в Киевской области, их госпитализировали06.09.25, 17:21 • 3820 просмотров

Добавим

Следователи, при процессуальном руководстве Броварской окружной прокуратуры, сообщили водителю о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло потерпевшему средней тяжести телесное повреждение (ч. 1 ст. 286-1 УКУ).

В результате ДТП в Измаиле погибла дочь депутата Киевсовета Бойченко06.09.25, 12:01 • 21894 просмотра

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Киев