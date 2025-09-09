Под Киевом пьяный водитель Lexus сбил 9-летнюю девочку
Киев • УНН
В селе Княжичи водитель Lexus наехал на 9-летнюю девочку, которая шла по обочине. Ребенка госпитализировали с переломом и ушибами, у водителя обнаружили 2.2 промилле алкоголя.
В селе Княжичи под Киевом пьяный водитель автомобиля Lexus наехал на 9-летнюю девочку, которая двигалась по обочине дороги. Как сообщили в полиции Киевской области, ребенок госпитализирован, передает УНН.
Детали
В селе Княжичи произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля Lexus, двигаясь по улице села, не учел дорожную обстановку и допустил наезд на 9-летнюю девочку, которая двигалась по обочине дороги.
Смертельное ДТП в Киеве: военный служебный автомобиль врезался в полицейских08.09.25, 11:52 • 11879 просмотров
В результате ДТП пострадавшая с полученными телесными повреждениями была госпитализирована. Предварительный диагноз – перелом правой руки и ушибы.
По результатам медицинского освидетельствования у водителя легковушки обнаружено 2.2 промилле алкоголя в крови. Правоохранители задержали правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Двое детей пострадали в ДТП в Киевской области, их госпитализировали06.09.25, 17:21 • 3820 просмотров
Добавим
Следователи, при процессуальном руководстве Броварской окружной прокуратуры, сообщили водителю о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло потерпевшему средней тяжести телесное повреждение (ч. 1 ст. 286-1 УКУ).
В результате ДТП в Измаиле погибла дочь депутата Киевсовета Бойченко06.09.25, 12:01 • 21894 просмотра