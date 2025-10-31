П'ятьом чоловікам висунули звинувачення у смерті онука Роберта Де Ніро

У США п’ятьом чоловікам висунуто звинувачення у змові з метою розповсюдження наркотиків, що призвели до смерті Леандро Де Ніро-Родрігеса, онука актора Роберта Де Ніро. 19-річний юнак помер у липні 2023 року від токсичної комбінації фентанілу, кетаміну та кокаїну, повідомили федеральні прокурори. Про це йдеться у матеріалі NBC News, пише УНН.

За даними слідства, підозрювані використовували соціальні мережі для продажу підроблених таблеток "Ксанакс" із домішками фентанілу. Серед жертв були троє підлітків, включно з онуком Де Ніро, які померли від передозування протягом трьох місяців.

Хтось продав йому таблетки з фентанілом, знаючи, що вони смертельно небезпечні, але зробив це все одно. Через таких людей мій син пішов назавжди