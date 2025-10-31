$42.080.01
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

П'ятьом чоловікам висунули звинувачення у смерті онука Роберта Де Ніро

Київ • УНН

 • 940 перегляди

П'ятьом чоловікам висунули звинувачення у змові з метою розповсюдження наркотиків, що призвели до смерті 19-річного Леандро Де Ніро-Родрігеса. Онук актора Роберта Де Ніро помер у липні 2023 року від токсичної комбінації фентанілу, кетаміну та кокаїну.

П'ятьом чоловікам висунули звинувачення у смерті онука Роберта Де Ніро

У США п’ятьом чоловікам висунуто звинувачення у змові з метою розповсюдження наркотиків, що призвели до смерті Леандро Де Ніро-Родрігеса, онука актора Роберта Де Ніро. 19-річний юнак помер у липні 2023 року від токсичної комбінації фентанілу, кетаміну та кокаїну, повідомили федеральні прокурори. Про це йдеться у матеріалі NBC News, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, підозрювані використовували соціальні мережі для продажу підроблених таблеток "Ксанакс" із домішками фентанілу. Серед жертв були троє підлітків, включно з онуком Де Ніро, які померли від передозування протягом трьох місяців.

Хтось продав йому таблетки з фентанілом, знаючи, що вони смертельно небезпечні, але зробив це все одно. Через таких людей мій син пішов назавжди 

– написала мати Леандро, Дрена Де Ніро.

Поліція Нью-Йорка виявила тіло Леандро у квартирі на Уолл-стріт. Юнак нещодавно переїхав до міста на театральне стажування на Бродвеї і прожив у новій оселі лише два дні.

Де Ніро, Imagine Dragons, Боно та багато інших – світові зірки записали зверненя у підтримку українців

Я глибоко засмучений смертю мого коханого онука Лео. Ми вдячні всім за співчуття та просимо надати родині приватність, щоб оплакати втрату 

– заявив Роберт Де Ніро.

Леандро Де Ніро-Родрігес встиг знятися у фільмах "Колекція" (2005), "Кабаре Максим" (2018) та "Народження зірки", де грав разом із матір’ю.

Донька Де Ніро оголосила про свій трансгендерний перехід: як відреагував зірковий тато

Степан Гафтко

Новини Світу
Роберт Де Ніро
Соціальна мережа
Фільм
Нью-Йорк
Сполучені Штати Америки