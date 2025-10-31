П'ятьом чоловікам висунули звинувачення у смерті онука Роберта Де Ніро
П'ятьом чоловікам висунули звинувачення у змові з метою розповсюдження наркотиків, що призвели до смерті 19-річного Леандро Де Ніро-Родрігеса. Онук актора Роберта Де Ніро помер у липні 2023 року від токсичної комбінації фентанілу, кетаміну та кокаїну.
Деталі
За даними слідства, підозрювані використовували соціальні мережі для продажу підроблених таблеток "Ксанакс" із домішками фентанілу. Серед жертв були троє підлітків, включно з онуком Де Ніро, які померли від передозування протягом трьох місяців.
Хтось продав йому таблетки з фентанілом, знаючи, що вони смертельно небезпечні, але зробив це все одно. Через таких людей мій син пішов назавжди
Поліція Нью-Йорка виявила тіло Леандро у квартирі на Уолл-стріт. Юнак нещодавно переїхав до міста на театральне стажування на Бродвеї і прожив у новій оселі лише два дні.
Я глибоко засмучений смертю мого коханого онука Лео. Ми вдячні всім за співчуття та просимо надати родині приватність, щоб оплакати втрату
Леандро Де Ніро-Родрігес встиг знятися у фільмах "Колекція" (2005), "Кабаре Максим" (2018) та "Народження зірки", де грав разом із матір’ю.
