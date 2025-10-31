Пятерым мужчинам предъявлены обвинения в смерти внука Роберта Де Ниро

$42.080.01
48.980.00
ukenru
30 октября, 16:50 • 14441 просмотра
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Эксклюзив
30 октября, 16:31 • 26435 просмотра
Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета
30 октября, 15:59 • 20124 просмотра
Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению
30 октября, 13:07 • 24703 просмотра
По всей Украине снова возвращаются к графикам отключений света: что известно
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 52555 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
30 октября, 10:30 • 10480 просмотра
Почти 100 тысяч молодых мужчин выехали из Украины после ослабления правил - The Telegraph
30 октября, 10:37 • 26996 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
30 октября, 10:10 • 24501 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
Эксклюзив
30 октября, 08:02 • 28037 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
30 октября, 07:49 • 19165 просмотра
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Экс-командир киевского "Беркута" получил 10 лет тюрьмы за сокрытие преступлений против Майдана30 октября, 13:51 • 3982 просмотра
Минцифры запустило Базовую социальную помощь: как оформить через "Дію"30 октября, 15:09 • 4780 просмотра
Трамп намекает на крупную нефтегазовую сделку с Китаем после ослабления торгового конфликта30 октября, 15:14 • 18098 просмотра
В Кременчугском ТЦК прозвучали выстрелы, есть раненые - соцсети30 октября, 15:42 • 7124 просмотра
Принц Уильям и Кейт выиграли суд: французский журнал наказали за публикацию частных фото пары18:12 • 6032 просмотра
публикации
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 30 октября, 11:42 • 37397 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 52555 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине30 октября, 08:40 • 50654 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 111845 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54 • 101407 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Антониу Гутерриш
Роберт Де Ниро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Нью-Йорк
Сумы
Реклама
УНН Lite
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор19:41 • 3262 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 41866 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 48136 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 71540 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 75205 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Хранитель
Социальная сеть
Фильм

Пятерым мужчинам предъявлены обвинения в смерти внука Роберта Де Ниро

Киев • УНН

 • 614 просмотра

Пятерым мужчинам предъявлены обвинения в сговоре с целью распространения наркотиков, приведших к смерти 19-летнего Леандро Де Ниро-Родригеса. Внук актера Роберта Де Ниро скончался в июле 2023 года от токсической комбинации фентанила, кетамина и кокаина.

Пятерым мужчинам предъявлены обвинения в смерти внука Роберта Де Ниро

В США пятерым мужчинам предъявлены обвинения в сговоре с целью распространения наркотиков, приведших к смерти Леандро Де Ниро-Родригеса, внука актера Роберта Де Ниро. 19-летний юноша умер в июле 2023 года от токсической комбинации фентанила, кетамина и кокаина, сообщили федеральные прокуроры. Об этом говорится в материале NBC News, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, подозреваемые использовали социальные сети для продажи поддельных таблеток "Ксанакс" с примесями фентанила. Среди жертв были трое подростков, включая внука Де Ниро, которые умерли от передозировки в течение трех месяцев.

Кто-то продал ему таблетки с фентанилом, зная, что они смертельно опасны, но сделал это все равно. Из-за таких людей мой сын ушел навсегда 

– написала мать Леандро, Дрена Де Ниро.

Полиция Нью-Йорка обнаружила тело Леандро в квартире на Уолл-стрит. Юноша недавно переехал в город на театральную стажировку на Бродвее и прожил в новом жилище всего два дня.

Де Ниро, Imagine Dragons, Боно и многие другие - мировые звезды записали обращение в поддержку украинцев24.02.24, 21:08 • 34517 просмотров

Я глубоко опечален смертью моего любимого внука Лео. Мы благодарны всем за сочувствие и просим предоставить семье приватность, чтобы оплакать потерю 

– заявил Роберт Де Ниро.

Леандро Де Ниро-Родригес успел сняться в фильмах "Коллекция" (2005), "Кабаре Максим" (2018) и "Звезда родилась", где играл вместе с матерью.

Дочь Де Ниро объявила о своем трансгендерном переходе: как отреагировал звездный папа01.05.25, 16:28 • 38654 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Роберт Де Ниро
Социальная сеть
Фильм
Нью-Йорк
Соединённые Штаты