Пятерым мужчинам предъявлены обвинения в смерти внука Роберта Де Ниро

В США пятерым мужчинам предъявлены обвинения в сговоре с целью распространения наркотиков, приведших к смерти Леандро Де Ниро-Родригеса, внука актера Роберта Де Ниро. 19-летний юноша умер в июле 2023 года от токсической комбинации фентанила, кетамина и кокаина, сообщили федеральные прокуроры. Об этом говорится в материале NBC News, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, подозреваемые использовали социальные сети для продажи поддельных таблеток "Ксанакс" с примесями фентанила. Среди жертв были трое подростков, включая внука Де Ниро, которые умерли от передозировки в течение трех месяцев.

Кто-то продал ему таблетки с фентанилом, зная, что они смертельно опасны, но сделал это все равно. Из-за таких людей мой сын ушел навсегда – написала мать Леандро, Дрена Де Ниро.

Полиция Нью-Йорка обнаружила тело Леандро в квартире на Уолл-стрит. Юноша недавно переехал в город на театральную стажировку на Бродвее и прожил в новом жилище всего два дня.

Я глубоко опечален смертью моего любимого внука Лео. Мы благодарны всем за сочувствие и просим предоставить семье приватность, чтобы оплакать потерю – заявил Роберт Де Ниро.

Леандро Де Ниро-Родригес успел сняться в фильмах "Коллекция" (2005), "Кабаре Максим" (2018) и "Звезда родилась", где играл вместе с матерью.

