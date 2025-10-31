Пятерым мужчинам предъявлены обвинения в смерти внука Роберта Де Ниро
Пятерым мужчинам предъявлены обвинения в сговоре с целью распространения наркотиков, приведших к смерти 19-летнего Леандро Де Ниро-Родригеса. Внук актера Роберта Де Ниро скончался в июле 2023 года от токсической комбинации фентанила, кетамина и кокаина.
Детали
По данным следствия, подозреваемые использовали социальные сети для продажи поддельных таблеток "Ксанакс" с примесями фентанила. Среди жертв были трое подростков, включая внука Де Ниро, которые умерли от передозировки в течение трех месяцев.
Кто-то продал ему таблетки с фентанилом, зная, что они смертельно опасны, но сделал это все равно. Из-за таких людей мой сын ушел навсегда
Полиция Нью-Йорка обнаружила тело Леандро в квартире на Уолл-стрит. Юноша недавно переехал в город на театральную стажировку на Бродвее и прожил в новом жилище всего два дня.
Я глубоко опечален смертью моего любимого внука Лео. Мы благодарны всем за сочувствие и просим предоставить семье приватность, чтобы оплакать потерю
Леандро Де Ниро-Родригес успел сняться в фильмах "Коллекция" (2005), "Кабаре Максим" (2018) и "Звезда родилась", где играл вместе с матерью.
