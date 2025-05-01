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Дочь Де Ниро объявила о своем трансгендерном переходе: как отреагировал звездный папа

Киев • УНН

 • 2998 просмотра

Актер Роберт Де Ниро заявил о поддержке своей дочери Эйрин, совершившей трансгендерный переход. Он подчеркнул, что любит и поддерживает ее, как раньше любил сына Аарона.

Дочь Де Ниро объявила о своем трансгендерном переходе: как отреагировал звездный папа

Американский актер Роберт Де Ниро выразил безусловную поддержку своей дочери Эйрин после того, как она совершила каминг-аут о своем трансгендерном переходе. Звезда голливудского кино отметил, что не видит ничего необычного в решении сына, который стал дочерью. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Я любил и поддерживал Аарона как моего сына, а теперь я люблю и поддерживаю Айрин как мою дочь. Не понимаю, в чем тут большая проблема… Я люблю всех своих детей 

- сказал Роберт Де Ниро.

Детали

Заявление Де Ниро появилось после интервью, которое его дочь Эйрин (ранее – сын Аарон) дала онлайн-журналу ЛГБТК+Them, в котором она описала процесс своего перехода.

Есть разница между тем, чтобы быть видимой, и тем, чтобы быть увиденной. Меня было видно. Не думаю, что меня тогда реально видели

– сказала Эйрин.

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Сказав, что "ни один из родителей не идеален", Эйрин поблагодарила Де Ниро и свою мать, модель Туки Смит.

Я благодарна, что оба моих родителя согласились держать меня подальше от внимания. Они сказали мне, что хотят, чтобы у меня было как можно больше нормального детства

 – добавила Эйрин.

После публикации интервью, Эйрин написала в соцсетях: "Спасибо всем, кто был таким милым и поддерживал меня! Я не привыкла ко всем этим взглядам".

Напомним

Актер Джереми Реннер рассказал о жуткой аварии на снегоходе, которая произошла в 2023 году. В мемуарах он поделился подробностями о пережитой клинической смерти и сложном восстановлении.

Лилия Набока

Лилия Набока

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