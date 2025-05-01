Пережив клінічну смерть після аварії на снігоході: Джеремі Реннер у мемуарах зробив сенсаційне зізнання

Американський актор Джеремі Реннер, зірка фільмів "Месники" та "Володар бурі", у своїх нових мемуарах розповів про пережиту клінічну смерть та складне відновлення після моторошної аварії на снігоході. Про це повідомляє Hollywood reporter, пише УНН.

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Як повідомляє ЗМІ, у своїх нових мемуарах Джеремі Реннер детально ділиться історією про аварію в Новий рік 2023 року в Ріно, штат Невада, коли він рятував племінника і потрапив під гусениці снігоходу. Того дня актор зламав 38 кісток і йому довелося заклеїти око клейкою стрічкою.

Реннер став другою людиною, яку найбільше гуглили у 2023 році. Раніше він поділився історією про цю аварію з Даян Сойєр з ABC News, але у своїй книжці актор наводить кілька захопливих нових подробиць про інцидент.

Після своєї розповіді про аварію на снігоході, Реннер пише, що він помер, лежачи на крижаній під'їзній доріжці, поки його племінник біг по допомогу. Актор описує свій досвід того дня в дещо містичних подробицях, зрештою ділячись із читачами тим, що після цього досвіду він не боїться смерті.

Приблизно через 30 хвилин на льоду... ось тоді я і помер. Я міг бачити своє життя. Я міг бачити все одразу. У смерті не було часу, взагалі не було часу, але це був увесь час і вічність – написав актор.

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Актор прочекав на льоду 45 хвилин, перш ніж прибули рятувальники. У той час, за його словами, його сусід і племінник бачили, як його шкіра набула синьо-зеленого відтінку, а як сказали лікарі, його пульс впав до 18 ударів за хвилину. Реннер описує смерть як "хвилюючий спокій", але врешті-решт сила, яку він відчував, сказала йому не відпускати.

Я, чорт забирай, не помер. Тому святкування Нового року стає визнанням глибини любові в нашій родині - пише він у своїх мемуарах.

Коли Реннер боровся за своє життя на льоду того дня, він пише, що контрольоване дихання відіграло значну роль в тому, що він вижив.

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Стільки болю, що ви не можете кількісно оцінити його у своєму мозку. А потім мені довелося зробити зусилля, тому що рефлекторного дихання на той момент не було, тому що грудні клітини стиснулися на легені, легеня проколота, а очні яблука випали. Усе це відбувається. Це досить жахливо... Мені потрібно відновити дихання... Я просто стогнав і охав, пихтів, намагаючись спробувати випустити повітря, просто, щоб знову вдихнути..., тому що якби я не зміг дихати, я б пропав - сказав Реннер.

Через рік після аварії, яка, за його словами, ненадовго "вбила його", Реннер вирішив піти прямо у свій страх і знову сісти на снігохід, який роздрібнив йому кістки і вибив очне яблуко.

Я не хотів, щоб ця штука переслідувала мене або володіла мною якимось чином. Було просто цікаво злізти з нього, тому що, щоб злізти з нього, потрібно було встати на рейки. І я побачив там маленькі шматочки свого одягу. І ще дещо, про що я не хочу говорити - сказав актор.

Втім, навіть попри це актор забрався на снігохід.

Я просто підморгую і кажу: "Ха, я зробив це. Тобі мене не перемогти". І я просто йду - зізнався Реннер.

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