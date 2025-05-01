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Пережив клиническую смерть после аварии на снегоходе: Джереми Реннер в мемуарах сделал сенсационное признание

Киев • УНН

 • 3478 просмотра

Актер Джереми Реннер рассказал о жуткой аварии на снегоходе, которая произошла в 2023 году. В мемуарах он поделился подробностями о пережитой клинической смерти и сложном восстановлении.

Пережив клиническую смерть после аварии на снегоходе: Джереми Реннер в мемуарах сделал сенсационное признание

Американский актер Джереми Реннер, звезда фильмов "Мстители" и "Повелитель бури", в своих новых мемуарах рассказал о пережитой клинической смерти и сложном восстановлении после жуткой аварии на снегоходе. Об этом сообщает Hollywood reporter, пишет УНН.

Детали

Как сообщает СМИ, в своих новых мемуарах Джереми Реннер подробно делится историей об аварии в Новый год 2023 года в Рино, штат Невада, когда он спасал племянника и попал под гусеницы снегохода. В тот день актер сломал 38 костей и ему пришлось заклеить глаз клейкой лентой.

Реннер стал вторым человеком, которого больше всего гуглили в 2023 году. Ранее он поделился историей об этой аварии с Дайан Сойер из ABC News, но в своей книге актер приводит несколько захватывающих новых подробностей об инциденте.

После своего рассказа об аварии на снегоходе, Реннер пишет, что он умер, лежа на ледяной подъездной дорожке, пока его племянник бежал за помощью. Актер описывает свой опыт того дня в несколько мистических подробностях, в конце концов делясь с читателями тем, что после этого опыта он не боится смерти.

Приблизительно через 30 минут на льду... вот тогда я и умер. Я мог видеть свою жизнь. Я мог видеть все сразу. В смерти не было времени, вообще не было времени, но это было все время и вечность

– написал актер.

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Актер прождал на льду 45 минут, прежде чем прибыли спасатели. В то время, по его словам, его сосед и племянник видели, как его кожа приобрела сине-зеленый оттенок, а как сказали врачи, его пульс упал до 18 ударов в минуту. Реннер описывает смерть как "волнующий покой", но в конце концов сила, которую он чувствовал, сказала ему не отпускать.

Я, черт возьми, не умер. Поэтому празднование Нового года становится признанием глубины любви в нашей семье

- пишет он в своих мемуарах.

Когда Реннер боролся за свою жизнь на льду в тот день, он пишет, что контролируемое дыхание сыграло значительную роль в том, что он выжил.

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Столько боли, что вы не можете количественно оценить ее в своем мозгу. А потом мне пришлось сделать усилие, потому что рефлекторного дыхания на тот момент не было, потому что грудные клетки сжались на легкие, легкое проколото, а глазные яблоки выпали. Все это происходит. Это довольно ужасно... Мне нужно восстановить дыхание... Я просто стонал и охал, пыхтел, пытаясь попробовать выпустить воздух, просто, чтобы снова вдохнуть..., потому что если бы я не смог дышать, я бы пропал

- сказал Реннер.

Через год после аварии, которая, по его словам, ненадолго "убила его", Реннер решил пойти прямо в свой страх и снова сесть на снегоход, который раздробил ему кости и выбил глазное яблоко. 

Я не хотел, чтобы эта штука преследовала меня или владела мной каким-либо образом. Было просто интересно слезть с него, потому что, чтобы слезть с него, нужно было встать на рельсы. И я увидел там маленькие кусочки своей одежды. И еще кое-что, о чем я не хочу говорить

 - сказал актер.

Впрочем, даже несмотря на это актер забрался на снегоход.

Я просто подмигиваю и говорю: "Ха, я сделал это. Тебе меня не победить". И я просто иду

- признался Реннер.

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