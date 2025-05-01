Донька Де Ніро оголосила про свій трансгендерний перехід: як відреагував зірковий тато
Київ • УНН
Актор Роберт Де Ніро заявив про підтримку своєї доньки Ейрін, яка здійснила трансгендерний перехід. Він підкреслив, що любить та підтримує її, як раніше любив сина Аарона.
Американський актор Роберт Де Ніро висловив безумовну підтримку своїй доньці Ейрін після того, як вона зробила камінг-аут про свій трансгендерний перехід. Зірка голівудського кіно зазначив, що не бачить нічого надзвичайного у рішенні сина, який став донькою. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.
Я любив та підтримував Аарона як мого сина, а тепер я люблю та підтримую Айрін як мою доньку. Не розумію, в чому тут велика проблема… Я люблю всіх своїх дітей
Деталі
Заява Де Ніро з'явилася після інтерв'ю, яке його донька Ейрін (раніше – син Аарон) дала онлайн-журналу ЛГБТК+Them, в якому вона описала процес свого переходу.
Є різниця між тим, щоб бути видимою, і тим, щоб бути побаченою. Мене було видно. Не думаю, що мене тоді реально бачили
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Сказавши, що "жоден з батьків не ідеальний", Ейрін подякувала Де Ніро та своїй матері, моделі Тукі Сміт.
Я вдячна, що обоє моїх батьків погодилися тримати мене подалі від уваги. Вони сказали мені, що хочуть, щоб у мене було якомога більше нормального дитинства
Після публікації інтерв'ю, Ейрін написала у соцмережах: "Дякую всім, хто був таким милим і підтримував мене! Я не звикла до всіх цих поглядів".
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