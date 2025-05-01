Донька Де Ніро оголосила про свій трансгендерний перехід: як відреагував зірковий тато

Американський актор Роберт Де Ніро висловив безумовну підтримку своїй доньці Ейрін після того, як вона зробила камінг-аут про свій трансгендерний перехід. Зірка голівудського кіно зазначив, що не бачить нічого надзвичайного у рішенні сина, який став донькою. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.

Я любив та підтримував Аарона як мого сина, а тепер я люблю та підтримую Айрін як мою доньку. Не розумію, в чому тут велика проблема… Я люблю всіх своїх дітей - сказав Роберт Де Ніро.

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Заява Де Ніро з'явилася після інтерв'ю, яке його донька Ейрін (раніше – син Аарон) дала онлайн-журналу ЛГБТК+Them, в якому вона описала процес свого переходу.

Є різниця між тим, щоб бути видимою, і тим, щоб бути побаченою. Мене було видно. Не думаю, що мене тоді реально бачили – сказала Ейрін.

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Сказавши, що "жоден з батьків не ідеальний", Ейрін подякувала Де Ніро та своїй матері, моделі Тукі Сміт.

Я вдячна, що обоє моїх батьків погодилися тримати мене подалі від уваги. Вони сказали мені, що хочуть, щоб у мене було якомога більше нормального дитинства – додала Ейрін.

Після публікації інтерв'ю, Ейрін написала у соцмережах: "Дякую всім, хто був таким милим і підтримував мене! Я не звикла до всіх цих поглядів".

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