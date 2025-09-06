Перший за 40 років: японський принц Хісахіто досяг повноліття
Київ • УНН
Японський принц Хісахіто, якому виповнилося 18 років, офіційно досяг повноліття. Він є другим у черзі на Хризантемовий престол, але відсутність чоловічих спадкоємців після нього викликає занепокоєння щодо майбутнього імператорської родини.
Вишукані палацові ритуали, що офіційно визнають повноліття принца Хісахіто в суботу, є нагадуванням про похмурі перспективи найстарішої монархії у світі. Головна причина цього — політика спадкування лише по чоловічій лінії та зменшення кількості членів Імператорської родини. Про це пповідомляє АР, пише УНН.
Деталі
Хісахіто є другим у черзі на Хризантемовий престол після свого батька, кронпринца Акісіно. Проте після нього чоловічих спадкоємців немає, що ставить імператорську родину перед серйозною дилемою. Згідно з повоєнним законом, успадкування престолу дозволено лише чоловікам, хоча історично у Японії були імператорки. Це питання відображає проблему швидкого старіння та скорочення населення країни. Хоча громадськість значною мірою підтримує скасування чоловічого права спадкоємства, консервативні кола виступають проти.
Хісахіто, якому 6 вересня виповнилося 18 років, є першокурсником Університету Цукуба поблизу Токіо, де він вивчає біологію. Принц відомий своєю любов’ю до комах, особливо до бабок. Він є співавтором наукової статті, присвяченої дослідженню комах. На своїй дебютній прес-конференції принц висловив надію зосередити свої дослідження на захисті популяцій комах у міських районах
Церемонії дорослішання Хісахіто були відкладені, щоб він міг зосередитися на вступних іспитах до коледжу. Офіційні ритуали розпочалися з отримання корони, яку доставив посланець від імператора Нарухіто. Під час головного обряду в Імператорському палаці принц був одягнений у традиційний бежевий халат, а його головний убір "канмурі" офіційно засвідчив його повноліття. Він подякував імператору та своїм батькам, пообіцявши виконувати свої обов'язки члена королівської родини. Також у рамках церемоній він отримає Великий кордон Верховного ордена Хризантеми та здійснить візити до головних синтоїстських святинь та мавзолеїв імператорів.
В Японії двоє боксерів померли за тиждень після професійних боїв10.08.25, 14:44 • 6229 переглядiв