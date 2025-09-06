Перший за 40 років: японський принц Хісахіто досяг повноліття

$41.350.02
48.130.07
ukenru
06:10 • 2642 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 15011 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 27869 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 33379 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 26427 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 37687 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 42167 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 36295 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 66715 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 46535 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0м/с
74%
756мм
Популярнi новини
медведєв: Фінляндія, Норвегія та Польща посилюють військову активність біля кордонів рф5 вересня, 22:28 • 3918 перегляди
Війна в Україні закінчиться, інакше доведеться заплатити страшну ціну - Трамп5 вересня, 22:56 • 5414 перегляди
Норвегія обмежує цінову стелю на російську нафту5 вересня, 23:27 • 4774 перегляди
Польща закликає громадян залишити білорусь: названо причину6 вересня, 00:26 • 6526 перегляди
Масові арешти на заводі Hyundai в США: 475 осіб затриманоVideo01:30 • 10921 перегляди
Публікації
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto06:10 • 2634 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 33375 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 25910 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 49222 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo5 вересня, 06:13 • 66715 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Роберт Фіцо
Віктор Ляшко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Словаччина
Польща
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 34510 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 85086 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 33472 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 38051 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 39290 перегляди
Актуальне
The Times
Financial Times
Фейкові новини
E-6 Mercury
Детонатор

Перший за 40 років: японський принц Хісахіто досяг повноліття

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Японський принц Хісахіто, якому виповнилося 18 років, офіційно досяг повноліття. Він є другим у черзі на Хризантемовий престол, але відсутність чоловічих спадкоємців після нього викликає занепокоєння щодо майбутнього імператорської родини.

Перший за 40 років: японський принц Хісахіто досяг повноліття

Вишукані палацові ритуали, що офіційно визнають повноліття принца Хісахіто в суботу, є нагадуванням про похмурі перспективи найстарішої монархії у світі. Головна причина цього — політика спадкування лише по чоловічій лінії та зменшення кількості членів Імператорської родини. Про це пповідомляє АР, пише УНН.

Деталі

Хісахіто є другим у черзі на Хризантемовий престол після свого батька, кронпринца Акісіно. Проте після нього чоловічих спадкоємців немає, що ставить імператорську родину перед серйозною дилемою. Згідно з повоєнним законом, успадкування престолу дозволено лише чоловікам, хоча історично у Японії були імператорки. Це питання відображає проблему швидкого старіння та скорочення населення країни. Хоча громадськість значною мірою підтримує скасування чоловічого права спадкоємства, консервативні кола виступають проти.

Хісахіто, якому 6 вересня виповнилося 18 років, є першокурсником Університету Цукуба поблизу Токіо, де він вивчає біологію. Принц відомий своєю любов’ю до комах, особливо до бабок. Він є співавтором наукової статті, присвяченої дослідженню комах. На своїй дебютній прес-конференції принц висловив надію зосередити свої дослідження на захисті популяцій комах у міських районах

- зазначає видання.

Церемонії дорослішання Хісахіто були відкладені, щоб він міг зосередитися на вступних іспитах до коледжу. Офіційні ритуали розпочалися з отримання корони, яку доставив посланець від імператора Нарухіто. Під час головного обряду в Імператорському палаці принц був одягнений у традиційний бежевий халат, а його головний убір "канмурі" офіційно засвідчив його повноліття. Він подякував імператору та своїм батькам, пообіцявши виконувати свої обов'язки члена королівської родини. Також у рамках церемоній він отримає Великий кордон Верховного ордена Хризантеми та здійснить візити до головних синтоїстських святинь та мавзолеїв імператорів.

В Японії двоє боксерів померли за тиждень після професійних боїв10.08.25, 14:44 • 6229 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Ассошіейтед Прес
Токіо
Японія