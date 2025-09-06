Первый за 40 лет: японский принц Хисахито достиг совершеннолетия

$41.350.00
48.130.07
ukenru
06:10 • 5174 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 16446 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 29129 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 35202 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 27417 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 38090 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 42500 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 36383 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 67325 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 46615 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2.3м/с
49%
756мм
Популярные новости
Медведев: Финляндия, Норвегия и Польша усиливают военную активность у границ РФ5 сентября, 22:28 • 5172 просмотра
Война в Украине закончится, иначе придется заплатить страшную цену - Трамп5 сентября, 22:56 • 6810 просмотра
Норвегия ограничивает ценовой потолок на российскую нефть5 сентября, 23:27 • 6072 просмотра
Польша призывает граждан покинуть Беларусь: названа причина6 сентября, 00:26 • 7922 просмотра
Массовые аресты на заводе Hyundai в США: 475 человек задержаныVideo6 сентября, 01:30 • 11660 просмотра
публикации
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto06:10 • 5194 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 35212 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 26511 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 49821 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto5 сентября, 06:13 • 67336 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Роберт Фицо
Виктор Ляшко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Польша
Купянск
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 34794 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 85528 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 33741 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 38304 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 39540 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Таймс
Financial Times
Фейковые новости
E-6 Mercury

Первый за 40 лет: японский принц Хисахито достиг совершеннолетия

Киев • УНН

 • 1406 просмотра

Японский принц Хисахито, которому исполнилось 18 лет, официально достиг совершеннолетия. Он является вторым в очереди на Хризантемовый престол, но отсутствие мужских наследников после него вызывает беспокойство относительно будущего императорской семьи.

Первый за 40 лет: японский принц Хисахито достиг совершеннолетия

Изысканные дворцовые ритуалы, официально признающие совершеннолетие принца Хисахито в субботу, являются напоминанием о мрачных перспективах старейшей монархии в мире. Главная причина этого — политика наследования только по мужской линии и уменьшение количества членов Императорской семьи. Об этом сообщает АР, пишет УНН.

Детали

Хисахито является вторым в очереди на Хризантемовый престол после своего отца, кронпринца Акисино. Однако после него мужских наследников нет, что ставит императорскую семью перед серьезной дилеммой. Согласно послевоенному закону, наследование престола разрешено только мужчинам, хотя исторически в Японии были императрицы. Этот вопрос отражает проблему быстрого старения и сокращения населения страны. Хотя общественность в значительной степени поддерживает отмену мужского права наследования, консервативные круги выступают против.

Хисахито, которому 6 сентября исполнилось 18 лет, является первокурсником Университета Цукуба вблизи Токио, где он изучает биологию. Принц известен своей любовью к насекомым, особенно к стрекозам. Он является соавтором научной статьи, посвященной исследованию насекомых. На своей дебютной пресс-конференции принц выразил надежду сосредоточить свои исследования на защите популяций насекомых в городских районах

- отмечает издание.

Церемонии взросления Хисахито были отложены, чтобы он мог сосредоточиться на вступительных экзаменах в колледж. Официальные ритуалы начались с получения короны, которую доставил посланник от императора Нарухито. Во время главного обряда в Императорском дворце принц был одет в традиционный бежевый халат, а его головной убор "канмури" официально засвидетельствовал его совершеннолетие. Он поблагодарил императора и своих родителей, пообещав выполнять свои обязанности члена королевской семьи. Также в рамках церемоний он получит Большой кордон Верховного ордена Хризантемы и совершит визиты в главные синтоистские святыни и мавзолеи императоров.

В Японии двое боксеров умерли за неделю после профессиональных боев10.08.25, 14:44 • 6243 просмотра

Ольга Розгон

Новости Мира
Ассошиэйтед Пресс
Токио
Япония