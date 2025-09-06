Первый за 40 лет: японский принц Хисахито достиг совершеннолетия
Киев • УНН
Японский принц Хисахито, которому исполнилось 18 лет, официально достиг совершеннолетия. Он является вторым в очереди на Хризантемовый престол, но отсутствие мужских наследников после него вызывает беспокойство относительно будущего императорской семьи.
Изысканные дворцовые ритуалы, официально признающие совершеннолетие принца Хисахито в субботу, являются напоминанием о мрачных перспективах старейшей монархии в мире. Главная причина этого — политика наследования только по мужской линии и уменьшение количества членов Императорской семьи. Об этом сообщает АР, пишет УНН.
Детали
Хисахито является вторым в очереди на Хризантемовый престол после своего отца, кронпринца Акисино. Однако после него мужских наследников нет, что ставит императорскую семью перед серьезной дилеммой. Согласно послевоенному закону, наследование престола разрешено только мужчинам, хотя исторически в Японии были императрицы. Этот вопрос отражает проблему быстрого старения и сокращения населения страны. Хотя общественность в значительной степени поддерживает отмену мужского права наследования, консервативные круги выступают против.
Хисахито, которому 6 сентября исполнилось 18 лет, является первокурсником Университета Цукуба вблизи Токио, где он изучает биологию. Принц известен своей любовью к насекомым, особенно к стрекозам. Он является соавтором научной статьи, посвященной исследованию насекомых. На своей дебютной пресс-конференции принц выразил надежду сосредоточить свои исследования на защите популяций насекомых в городских районах
Церемонии взросления Хисахито были отложены, чтобы он мог сосредоточиться на вступительных экзаменах в колледж. Официальные ритуалы начались с получения короны, которую доставил посланник от императора Нарухито. Во время главного обряда в Императорском дворце принц был одет в традиционный бежевый халат, а его головной убор "канмури" официально засвидетельствовал его совершеннолетие. Он поблагодарил императора и своих родителей, пообещав выполнять свои обязанности члена королевской семьи. Также в рамках церемоний он получит Большой кордон Верховного ордена Хризантемы и совершит визиты в главные синтоистские святыни и мавзолеи императоров.
