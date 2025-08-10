В Японии двое боксеров умерли за неделю после профессиональных боев
В Токио двое боксеров умерли от травм, полученных во время профессиональных поединков. Еще один спортсмен находится в коме после боя.
В Японии произошла трагедия во время вечера профессионального бокса, который проходил в Токио. Двое боксеров умерли от травм, полученных в поединках, а еще один находится в коме, об этом пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Шигетоши Котари, которому было 28 лет, провел 12-раундовый бой во втором полулегком весе против Ямато Хаты, который завершился вничью. После поединка Котари потерял сознание в раздевалке.
Медики диагностировали субдуральную гематому, провели срочную операцию на мозге, но через шесть дней спортсмен умер. Соперник Котари, Ямато Хата, также был госпитализирован после поединка. Сейчас он находится в коме.
Еще одним трагическим случаем стал бой в легком весе между Хиромасой Уракавой и Йоджи Сайто. 28-летний Уракава проиграл нокаутом в восьмом раунде и был госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой травмой.
Несмотря на операцию, 9 августа боксер умер.
Оба трагических боя проходили в рамках шоу в Токио 2 августа под эгидой Японской боксерской комиссии. Организатором вечера выступил известный местный промоутер Акихико Хонда.
Дополнение
Рахаман Али, младший брат Мухаммеда Али, умер 1 августа в возрасте 82 лет. Он был профессиональным боксером, провел 18 боев, и автором двух книг о своем брате.
Джордж Форман, известный как Большой Джордж, умер в возрасте 76 лет. Легенда бокса выиграл олимпийское золото в 1968 году и стал старейшим чемпионом в тяжелом весе в возрасте 45 лет, выйдя на пенсию в 1997 году и рекламируя гриль-бестселлер.