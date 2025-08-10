В Японии двое боксеров умерли за неделю после профессиональных боев

$41.460.00
48.280.00
ukenru
08:18 • 10001 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 47464 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 128228 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 99422 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 273322 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 155343 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 333615 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 305240 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 107006 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 149703 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3м/с
35%
754мм
Популярные новости
Украину накроет переменная облачность: где ожидать град и шквалыPhoto10 августа, 03:58 • 5998 просмотра
Стармер и Макрон будут «поддерживать тесный контакт» перед встречей Трампа с путиным10 августа, 04:17 • 7610 просмотра
Тысячи израильтян вышли на протест из-за плана Нетаньяху по ГазеPhoto10 августа, 04:40 • 36071 просмотра
Потери врага: армия РФ потеряла почти тысячу солдат и 70 артсистем за сутки10 августа, 05:00 • 5084 просмотра
Трамп предал Украину, сделав мир несравненно опаснее - The Telegraph10 августа, 05:43 • 3904 просмотра
публикации
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo8 августа, 14:38 • 333615 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto8 августа, 14:30 • 212608 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 305240 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 313932 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 217678 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Великобритания
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 53273 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 128228 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 313932 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 227783 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 237117 просмотра
Актуальное
Вашингтон Пост
Бильд
Беспилотный летательный аппарат
Financial Times
Хранитель

В Японии двое боксеров умерли за неделю после профессиональных боев

Киев • УНН

 • 1476 просмотра

В Токио двое боксеров умерли от травм, полученных во время профессиональных поединков. Еще один спортсмен находится в коме после боя.

В Японии двое боксеров умерли за неделю после профессиональных боев

В Японии произошла трагедия во время вечера профессионального бокса, который проходил в Токио. Двое боксеров умерли от травм, полученных в поединках, а еще один находится в коме, об этом пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Шигетоши Котари, которому было 28 лет, провел 12-раундовый бой во втором полулегком весе против Ямато Хаты, который завершился вничью. После поединка Котари потерял сознание в раздевалке.

Медики диагностировали субдуральную гематому, провели срочную операцию на мозге, но через шесть дней спортсмен умер. Соперник Котари, Ямато Хата, также был госпитализирован после поединка. Сейчас он находится в коме.

Еще одним трагическим случаем стал бой в легком весе между Хиромасой Уракавой и Йоджи Сайто. 28-летний Уракава проиграл нокаутом в восьмом раунде и был госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой травмой.

Несмотря на операцию, 9 августа боксер умер.

Оба трагических боя проходили в рамках шоу в Токио 2 августа под эгидой Японской боксерской комиссии. Организатором вечера выступил известный местный промоутер Акихико Хонда.

Дополнение

Рахаман Али, младший брат Мухаммеда Али, умер 1 августа в возрасте 82 лет. Он был профессиональным боксером, провел 18 боев, и автором двух книг о своем брате.

Джордж Форман, известный как Большой Джордж, умер в возрасте 76 лет. Легенда бокса выиграл олимпийское золото в 1968 году и стал старейшим чемпионом в тяжелом весе в возрасте 45 лет, выйдя на пенсию в 1997 году и рекламируя гриль-бестселлер.

Павел Зинченко

спортНовости Мира
Токио
Япония