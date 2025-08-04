Помер Рахаман Алі – колишній боксер і молодший брат Мохаммеда Алі

У п'ятницю, 1 серпня на 83-му році життя помер Рахаман Алі - молодший брат легендарного боксера Мухаммеда Алі. Про це повідомив Центр Мухаммеда Алі, передає УНН.

Неможливо розповісти історію Мухаммеда без згадки про Рахамана. Він був постійною опорою для Мухаммеда протягом усієї його кар'єри, а їхні стосунки були справжнім прикладом братської любові - зазначив президент і генеральний директор Центру Девон Голт.

Рахаман народився 18 липня 1943 року під ім'ям Рудольф Арнетт Клей. Як і його брат, він обрав кар'єру професійного боксера.

З 1964 до 1972 року Рахаман провів 18 боїв у надважкій вазі, у яких здобув 14 перемог (сім - нокаутом) і зазнав трьох поразок, один поєдинок завершився внічию.

Після завершення спортивної кар'єри Рахаман супроводжував Мухаммеда Алі під час поїздок і продовжував тренування разом із ним. У 2014 році він випустив автобіографію під назвою "Це брат Мухаммеда Алі! Моє життя в андеркарді", а у 2019-му - книгу "Мій брат, Мухаммед Алі - остаточна біографія".

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