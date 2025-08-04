Умер Рахаман Али – бывший боксер и младший брат Мохаммеда Али

В пятницу, 1 августа, на 83-м году жизни скончался Рахаман Али – младший брат легендарного боксера Мухаммеда Али. Об этом сообщил Центр Мухаммеда Али, передает УНН.

Невозможно рассказать историю Мухаммеда без упоминания о Рахамане. Он был постоянной опорой для Мухаммеда на протяжении всей его карьеры, а их отношения были настоящим примером братской любви - отметил президент и генеральный директор Центра Девон Холт.

Рахаман родился 18 июля 1943 года под именем Рудольф Арнетт Клей. Как и его брат, он выбрал карьеру профессионального боксера.

С 1964 по 1972 год Рахаман провел 18 боев в супертяжелом весе, в которых одержал 14 побед (семь - нокаутом) и потерпел три поражения, один поединок завершился вничью.

После завершения спортивной карьеры Рахаман сопровождал Мухаммеда Али во время поездок и продолжал тренировки вместе с ним. В 2014 году он выпустил автобиографию под названием "Это брат Мухаммеда Али! Моя жизнь в андеркарде", а в 2019-м - книгу "Мой брат, Мухаммед Али - окончательная биография".

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