В Японії двоє боксерів померли за тиждень після професійних боїв
Київ • УНН
У Токіо двоє боксерів померли від травм, отриманих під час професійних поєдинків. Ще один спортсмен перебуває в комі після бою.
В Японії сталася трагедія під час вечора професійного боксу, який проходив у Токіо. Двоє боксерів померли від травм, отриманих у поєдинках, а ще один перебуває в комі, про це пише УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Шігетоші Котарі, якому було 28 років, провів 12-раундовий бій у другій напівлегкій вазі проти Ямато Хати, який завершився внічию. Після поєдинку Котарі втратив свідомість у роздягальні.
Медики діагностували субдуральну гематому, провели термінову операцію на мозку, але за шість днів спортсмен помер. Суперник Котарі, Ямато Хата, також був госпіталізований після поєдинку. Наразі він перебуває в комі.
Ще одним трагічним випадком став бій у легкій вазі між Хіромасою Уракавою та Йоджі Сайто. 28-річний Уракава програв нокаутом у восьмому раунді та був госпіталізований із тяжкою черепно-мозковою травмою.
Попри операцію, 9 серпня боксер помер.
Обидва трагічні бої відбувалися в рамках шоу в Токіо 2 серпня під егідою Японської боксерської комісії. Організатором вечора виступив відомий місцевий промоутер Акіхіко Хонда.
Доповнення
Рахаман Алі, молодший брат Мухаммеда Алі, помер 1 серпня у віці 82 років. Він був професійним боксером, провів 18 боїв, та автором двох книг про свого брата.
Джордж Форман, відомий як Великий Джордж, помер у віці 76 років. Легенда боксу виграв олімпійське золото в 1968 році і став найстаршим чемпіоном у важкій вазі у віці 45 років, вийшовши на пенсію в 1997 році та рекламуючи гриль-бестселер.