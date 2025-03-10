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Перший у світі, повністю автономний, агент штучного інтелекту Manus був представлений у КНР

Київ • УНН

 • 21406 перегляди

Китайські розробники представили автономного ШІ-агента Manus, здатного самостійно виконувати складні завдання без людського контролю. Система може керувати кількома субагентами та працювати асинхронно, виконуючи такі завдання як пошук житла чи підбір персоналу.

Перший у світі, повністю автономний, агент штучного інтелекту Manus був представлений у КНР

Група китайських інженерів-програмістів розробила "перший у світі" повністю автономний агент штучного інтелекту (ШІ), названий Manus.

Про це повідомляє Interesting Engineering, пише УНН.

Деталі 

На відміну від чат-ботів, таких як ChatGPT чи Gemini від Google, або Grok, які потребують людської участі для виконання завдань, Manus здатний самостійно приймати рішення та виконувати складні завдання без будь-якого втручання.

Наприклад, якщо людина просить: "Знайдіть мені квартиру", Manus може провести дослідження, оцінити безліч факторів (рівень злочинності, погоду, ринкові тенденції) і надати індивідуальні рекомендації.

Замість використання лише однієї моделі ШІ, Manus діє як виконавець, керуючи кількома спеціалізованими субагентами. Це дозволяє йому безперешкодно справлятися зі складними, багатокроковими робочими процесами.

Більше того, ШІ-агент може працювати асинхронно, тобто він виконує завдання у фоновому режимі і повідомляє користувачів тільки тоді, коли результати готові, без постійного людського контролю.

Це значний крок у розвитку технологій ШІ, оскільки більшість нинішніх систем потребують постійної взаємодії з людьми для виконання навіть простих завдань. Manus, навпаки, може самостійно ініціювати й виконувати процеси, що відкриває нові можливості та виклики в питаннях зміщення робочих місць і відповідальності.

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Цікаво також, що Manus з'явився всього через рік після запуску DeepSeek у 2023 році. Цей конкретний ШІ широко розглядається, як пояснює Forbes, як "момент супутника" китайського ШІ. За словами експертів, цей прорив ставить під сумнів існуючий наратив про лідерство США в розробці ШІ, що демонструє можливості Китаю у створенні автономних ШІ-агентів.

Manus - це не просто інтелектуальне досягнення для команди; воно може мати критично важливі застосування в реальному світі, включаючи підбір персоналу. У цій ролі Manus може автономно аналізувати резюме, перехресно посилатися на тенденції ринку праці і робити оптимальні вибори при наймі, доповнюючи їх детальним аналізом і звітами.

Іншим цікавим застосуванням може стати розробка програмного забезпечення, коли агенти, такі як Manus, можуть швидко створити професійний веб-сайт з нуля. Агент також може отримувати необхідну інформацію з соціальних мереж, розміщувати веб-сайт в мережі і самостійно вирішувати технічні проблеми хостингу. 

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