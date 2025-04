Китаєць втратив 27 тисяч доларів на дівчину, створену ШІ

Чоловік на ім'я Лю з Шанхаю (Китай) познайомився в інтернеті з дівчиною, з якою в нього зав'язався "бурхливий роман". За два місяці він витратив на цю онлайн-красуню суму, еквівалентну 27 000 доларів. Згодом виявилося, що дівчина створена штучним інтелектом, повідомляє УНН із посиланням на Daily Star.

Деталі

Лю був переконаний, що допомагає "коханій" здійснити її мрію - відкрити власний бізнес, і оплачує медичні рахунки її важкохворого родича. Він отримував відео від "коханої", а також медичні довідки, які підтверджували діагнози та лікування близької людини.

Щаслива реальність пана Лю була зруйнована, коли він так і не зустрів свою передбачувану половинку після двох місяців спілкування в Інтернеті - йдеться у статті.

Зазначається, що чоловік викликав поліцію, яка виявила, що банда складалася з "команди шахраїв, які надсилали відео та фотографії, які були створені за допомогою штучного інтелекту або шляхом об’єднання кількох фотографій".

