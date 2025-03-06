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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Китаєць втратив 27 тисяч доларів на дівчину, створену ШІ

Київ • УНН

 • 27578 перегляди

Чоловік з Шанхаю два місяці спілкувався з дівчиною в інтернеті та переказав їй 27 000 доларів. Пізніше з'ясувалося, що "кохана" була створена штучним інтелектом шахраями.

Китаєць втратив 27 тисяч доларів на дівчину, створену ШІ

Чоловік на ім'я Лю з Шанхаю (Китай) познайомився в інтернеті з дівчиною, з якою в нього зав'язався "бурхливий роман". За два місяці він витратив на цю онлайн-красуню суму, еквівалентну 27 000 доларів. Згодом виявилося, що дівчина створена штучним інтелектом, повідомляє УНН із посиланням на Daily Star.

Деталі

Лю був переконаний, що допомагає "коханій" здійснити її мрію - відкрити власний бізнес, і оплачує медичні рахунки її важкохворого родича. Він отримував відео від "коханої", а також медичні довідки, які підтверджували діагнози та лікування близької людини.

Щаслива реальність пана Лю була зруйнована, коли він так і не зустрів свою передбачувану половинку після двох місяців спілкування в Інтернеті

- йдеться у статті.

Зазначається, що чоловік викликав поліцію, яка виявила, що банда складалася з "команди шахраїв, які надсилали відео та фотографії, які були створені за допомогою штучного інтелекту або шляхом об’єднання кількох фотографій".

Нагадаємо

Перша леді США Меланія Трамп підтримала законопроєкт, спрямований на захист американців від діпфейкової порнографії. Виступаючи під час дискусії за круглим столом на Капітолійському пагорбі, вона прагнула привернути увагу до закону Take It Down, який криміналізує онлайн-публікацію сексуальних зображень без згоди, які часто створюються за допомогою дешевих і широко доступних інструментів штучного інтелекту.

Штучний інтелект Grok, без схвалення керівництва, заблокував виявлення дезінформації у висловах Маска і Трампа 24.02.25, 10:17 • 31320 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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