Китаец потерял 27 тысяч долларов на девушку, созданную ИИ

Мужчина по имени Лю из Шанхая (Китай) познакомился в интернете с девушкой, с которой у него завязался "бурный роман". За два месяца он потратил на эту онлайн-красавицу сумму, эквивалентную 27 000 долларов. Вскоре выяснилось, что девушка создана искусственным интеллектом, сообщает УНН со ссылкой на Daily Star.

Детали

Лю был убежден, что помогает "возлюбленной" осуществить ее мечту - открыть собственный бизнес, и оплачивает медицинские счета ее тяжело больного родственника. Он получал видео от "возлюбленной", а также медицинские справки, которые подтверждали диагнозы и лечение близкого человека.

Счастливая реальность господина Лю была разрушена, когда он так и не встретил свою предполагаемую половинку после двух месяцев общения в Интернете - говорится в статье.

Отмечается, что мужчина вызвал полицию, которая выяснила, что банда состояла из "команды мошенников, которые отправляли видео и фотографии, созданные с помощью искусственного интеллекта или путем объединения нескольких фотографий".

Напомним

Первая леди США Мелания Трамп поддержала законопроект, направленный на защиту американцев от дипфейковой порнографии. Выступая во время дискуссии за круглым столом на Капитолийском холме, она стремилась привлечь внимание к закону Take It Down, который криминализирует онлайн-публикацию сексуальных изображений без согласия, которые часто создаются с помощью дешевых и широко доступных инструментов искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект Grok, без одобрения руководства, заблокировал обнаружение дезинформации в высказываниях Маска и Трампа