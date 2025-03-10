Первый в мире, полностью автономный, агент искусственного интеллекта Manus был представлен в КНР

Группа китайских инженеров-программистов разработала "первый в мире" полностью автономный агент искусственного интеллекта (ИИ), названный Manus.

Об этом сообщает Interesting Engineering, пишет УНН.

Детали

В отличие от чат-ботов, таких как ChatGPT или Gemini от Google, или Grok, которые требуют человеческого участия для выполнения задач, Manus способен самостоятельно принимать решения и выполнять сложные задачи без какого-либо вмешательства.

Например, если человек просит: "Найдите мне квартиру", Manus может провести исследование, оценить множество факторов (уровень преступности, погоду, рыночные тенденции) и предоставить индивидуальные рекомендации.

Вместо использования только одной модели ИИ, Manus действует как исполнитель, управляя несколькими специализированными субагентами. Это позволяет ему без труда справляться со сложными, многоступенчатыми рабочими процессами.

Более того, ИИ-агент может работать асинхронно, то есть он выполняет задачи в фоновом режиме и уведомляет пользователей только тогда, когда результаты готовы, без постоянного человеческого контроля.

Это значительный шаг в развитии технологий ИИ, поскольку большинство современных систем требуют постоянного взаимодействия с людьми для выполнения даже простых задач. Manus, напротив, может самостоятельно инициировать и выполнять процессы, что открывает новые возможности и вызовы в вопросах смещения рабочих мест и ответственности.

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Интересно также, что Manus появился всего через год после запуска DeepSeek в 2023 году. Этот конкретный ИИ широко рассматривается, как объясняет Forbes, как "момент спутника" китайского ИИ. По словам экспертов, этот прорыв ставит под сомнение существующий нарратив о лидерстве США в разработке ИИ, демонстрируя возможности Китая в создании автономных ИИ-агентов.

Manus - это не просто интеллектуальное достижение для команды; оно может иметь критически важные применения в реальном мире, включая подбор персонала. В этой роли Manus может автономно анализировать резюме, перекрестно ссылаться на тенденции рынка труда и делать оптимальные выборы при найме, дополняя их детальным анализом и отчетами.

Другим интересным применением может стать разработка программного обеспечения, когда агенты, такие как Manus, могут быстро создать профессиональный веб-сайт с нуля. Агент также может получать необходимую информацию из социальных сетей, размещать веб-сайт в сети и самостоятельно решать технические проблемы хостинга.

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