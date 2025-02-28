OpenAI представила нову модель GPT-4.5 з покращеним "емоційним інтелектом"
Київ • УНН
OpenAI випустила нову мовну модель GPT-4.5, яка є найбільшою та найкращою для чату на даний момент. Модель отримала покращену здатність розпізнавати шаблони та менше схильна до галюцинацій, доступ до неї спочатку отримають розробники та власники ChatGPT Pro.
OpenAI у четвер випустила нову велику мовну модель під назвою GPT-4.5, яку компанія назвала найкращою і найрозумнішою моделлю для чату, пише УНН.
Ми випускаємо дослідницький попередній перегляд GPT-4.5 - нашої найбільшої та найкращої моделі для чату наразі. GPT-4.5 - це крок вперед у масштабуванні попереднього та подальшого навчання. Масштабуючи неконтрольоване навчання, GPT-4.5 покращує свою здатність розпізнавати шаблони, встановлювати зв’язки та генерувати творчі ідеї без міркування
Раннє тестування, як зазначає компанія, показує, що взаємодія з GPT-4.5 здається природнішою. "Її більш широка база знань, покращена здатність слідкувати за наміром користувача та вищим "емоційний інтелект" роблять її корисною для таких завдань, як покращення написання, програмування та вирішення практичних завдань", - вказали в компанії.
OpenAI заявила, що GPT-4.5 з меншою ймовірністю вигадуватиме неправдиву інформацію, ніж його моделі GPT-4o та o1: "Ми також очікуємо, що вона буде менше галюцинувати".
Модель, як зазначає CNBC, стає доступною в першу чергу розробникам і тим, хто має передплату ChatGPT Pro, що коштує 200 доларів на місяць.
Керівник досліджень компанії Алекс Пайно повідомив, що OpenAI має намір надати GPT-4.5 власникам підписок ChatGPT Plus та Team наступного тижня. Передплатники ChatGPT Edu та Enterprise отримають доступ наступного тижня.
Це, як вказує видання Fast Company, не модель міркувань, як моделі OpenAI o1 та o3, але її можна використовувати для навчання інших моделей бути моделями міркувань. Примітно, що GPT-4.5 навчалася з використанням у 10 разів більшої обчислювальної потужності (десятки графічних процесорів у центрах обробки даних), ніж попередник GPT-4o.
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