OpenAI представила новую модель GPT-4.5 с улучшенным "эмоциональным интеллектом"

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 18980 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 37653 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 69234 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 219616 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 126222 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 394492 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 313286 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214263 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244494 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255298 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.2м/с
64%
Популярные новости

Удар рф по Кривому Рогу: среди жертв атаки трое детей

4 апреля, 16:42 • 11441 просмотра

Современное снаряжение для защитников Украины: в Минобороны испытали новый тип спортивных кроссовок

4 апреля, 17:08 • 12377 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 14247 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 17296 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 14691 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 135161 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 219616 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 394492 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 256099 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 313286 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Европа

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 5124 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 17336 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47563 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72880 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57918 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

OpenAI представила новую модель GPT-4.5 с улучшенным "эмоциональным интеллектом"

Киев • УНН

 • 21388 просмотра

OpenAI выпустила новую языковую модель GPT-4.5, которая является самой большой и лучшей для чата на данный момент. Модель получила улучшенную способность распознавать шаблоны и меньше подвержена галлюцинациям, доступ к ней сначала получат разработчики и владельцы ChatGPT Pro.

OpenAI представила новую модель GPT-4.5 с улучшенным "эмоциональным интеллектом"

OpenAI в четверг выпустила новую большую языковую модель под названием GPT-4.5, которую компания назвала лучшей и самой умной моделью для чата, пишет УНН.

Мы выпускаем исследовательский предварительный просмотр GPT-4.5 - нашей самой большой и лучшей модели для чата на данный момент. GPT-4.5 - это шаг вперед в масштабировании предварительного и последующего обучения. Масштабируя неконтролируемое обучение, GPT-4.5 улучшает свою способность распознавать шаблоны, устанавливать связи и генерировать творческие идеи без размышлений

- говорится в сообщении OpenAI.

Раннее тестирование, как отмечает компания, показывает, что взаимодействие с GPT-4.5 кажется более естественным. «Ее более широкая база знаний, улучшенная способность следить за намерением пользователя и более высокий «эмоциональный интеллект» делают ее полезной для таких задач, как улучшение написания, программирования и решения практических задач», - указали в компании.

OpenAI заявила, что GPT-4.5 с меньшей вероятностью будет выдумывать ложную информацию, чем его модели GPT-4o и o1: «Мы также ожидаем, что она будет меньше галлюцинировать».

Модель, как отмечает CNBC, становится доступной в первую очередь разработчикам и тем, кто имеет подписку ChatGPT Pro, которая стоит 200 долларов в месяц.

Руководитель исследований компании Алекс Пайно сообщил, что OpenAI намерен предоставить GPT-4.5 владельцам подписок ChatGPT Plus и Team на следующей неделе. Подписчики ChatGPT Edu и Enterprise получат доступ на следующей неделе.

Это, как указывает издание Fast Company, не модель рассуждений, как модели OpenAI o1 и o3, но ее можно использовать для обучения других моделей быть моделями рассуждений. Примечательно, что GPT-4.5 обучалась с использованием в 10 раз большей вычислительной мощности (десятки графических процессоров в центрах обработки данных), чем предшественник GPT-4o.

Meta готовит отдельное ИИ-приложение, которое бросит вызов ChatGPT - СМИ28.02.25, 10:11 • 26600 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
OpenAI
ЧатГПТ
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,972.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.49