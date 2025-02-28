OpenAI представила новую модель GPT-4.5 с улучшенным "эмоциональным интеллектом"
Киев • УНН
OpenAI выпустила новую языковую модель GPT-4.5, которая является самой большой и лучшей для чата на данный момент. Модель получила улучшенную способность распознавать шаблоны и меньше подвержена галлюцинациям, доступ к ней сначала получат разработчики и владельцы ChatGPT Pro.
OpenAI в четверг выпустила новую большую языковую модель под названием GPT-4.5, которую компания назвала лучшей и самой умной моделью для чата, пишет УНН.
Мы выпускаем исследовательский предварительный просмотр GPT-4.5 - нашей самой большой и лучшей модели для чата на данный момент. GPT-4.5 - это шаг вперед в масштабировании предварительного и последующего обучения. Масштабируя неконтролируемое обучение, GPT-4.5 улучшает свою способность распознавать шаблоны, устанавливать связи и генерировать творческие идеи без размышлений
Раннее тестирование, как отмечает компания, показывает, что взаимодействие с GPT-4.5 кажется более естественным. «Ее более широкая база знаний, улучшенная способность следить за намерением пользователя и более высокий «эмоциональный интеллект» делают ее полезной для таких задач, как улучшение написания, программирования и решения практических задач», - указали в компании.
OpenAI заявила, что GPT-4.5 с меньшей вероятностью будет выдумывать ложную информацию, чем его модели GPT-4o и o1: «Мы также ожидаем, что она будет меньше галлюцинировать».
Модель, как отмечает CNBC, становится доступной в первую очередь разработчикам и тем, кто имеет подписку ChatGPT Pro, которая стоит 200 долларов в месяц.
Руководитель исследований компании Алекс Пайно сообщил, что OpenAI намерен предоставить GPT-4.5 владельцам подписок ChatGPT Plus и Team на следующей неделе. Подписчики ChatGPT Edu и Enterprise получат доступ на следующей неделе.
Это, как указывает издание Fast Company, не модель рассуждений, как модели OpenAI o1 и o3, но ее можно использовать для обучения других моделей быть моделями рассуждений. Примечательно, что GPT-4.5 обучалась с использованием в 10 раз большей вычислительной мощности (десятки графических процессоров в центрах обработки данных), чем предшественник GPT-4o.
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