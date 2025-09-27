Першу професію можна буде отримати у будь-якому віці: нардеп роз'яснив новий закон про професійну освіту

Новий закон про професійну освіту дозволяє отримати першу професію у будь-якому віці, повідомив роз'яснив народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак у суботу у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Отримати першу професію можна буде у будь-якому віці. Другу чи третю – через 3 роки після здобуття першої. Важливо, що ветерани війни, яким потрібна якнайшвидша інтеграція в суспільне життя, зможуть отримати нову професію раніше, ніж за 3 роки", - вказав Бабак.

З його слів, закон також передбачає, що до 1 січня 2027 року Міністерством освіти має бути напрацьована формула бюджетного фінансування закладів професійної освіти.

Також до 1 вересня 2027 всі комунальні та державні заклади професійної освіти, де навчається 400 осіб і вище, за його роз'ясненням, мають бути реорганізовані у некомерційні товариства.

