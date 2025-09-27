$41.490.00
26 вересня, 14:33 • 44860 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 88094 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 36774 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 35967 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 34517 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 25712 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 49117 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 51220 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 49909 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 30373 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
Першу професію можна буде отримати у будь-якому віці: нардеп роз'яснив новий закон про професійну освіту

Київ • УНН

 • 872 перегляди

Народний депутат Сергій Бабак роз'яснив зміни в законі "Про професійну освіту". Ветерани війни зможуть отримати нову професію раніше, ніж через 3 роки.

Першу професію можна буде отримати у будь-якому віці: нардеп роз'яснив новий закон про професійну освіту

Новий закон про професійну освіту дозволяє отримати першу професію у будь-якому віці, повідомив роз'яснив народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак у суботу у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Отримати першу професію можна буде у будь-якому віці. Другу чи третю – через 3 роки після здобуття першої. Важливо, що ветерани війни, яким потрібна якнайшвидша інтеграція в суспільне життя, зможуть отримати нову професію раніше, ніж за 3 роки", - вказав Бабак.

З його слів, закон також передбачає, що до 1 січня 2027 року Міністерством освіти має бути напрацьована формула бюджетного фінансування закладів професійної освіти.

Також до 1 вересня 2027 всі комунальні та державні заклади професійної освіти, де навчається 400 осіб і вище, за його роз'ясненням, мають бути реорганізовані у некомерційні товариства.

Коледж замість ПТУ і "бурс": Рада схвалила новий закон про професійну освіту21.08.25, 11:47 • 5204 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоПолітикаОсвіта
Міністерство освіти і науки України
Верховна Рада України