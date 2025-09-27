Первую профессию можно будет получить в любом возрасте: нардеп разъяснил новый закон о профессиональном образовании

Новый закон о профессиональном образовании позволяет получить первую профессию в любом возрасте, сообщил народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в субботу в Telegram, пишет УНН.

Подробности

"Получить первую профессию можно будет в любом возрасте. Вторую или третью – через 3 года после получения первой. Важно, что ветераны войны, которым нужна скорейшая интеграция в общественную жизнь, смогут получить новую профессию раньше, чем за 3 года", - указал Бабак.

По его словам, закон также предусматривает, что до 1 января 2027 года Министерством образования должна быть разработана формула бюджетного финансирования учреждений профессионального образования.

Также до 1 сентября 2027 года все коммунальные и государственные учреждения профессионального образования, где обучается 400 человек и более, по его разъяснению, должны быть реорганизованы в некоммерческие общества.

