Перша родина ВПО придбала житло за програмою "єОселя" у передмісті Києва - Свириденко

Перша родина в Україні з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) придбала житло за програмою "єОселя". Про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

Житель Донецька Георгій у 2014 році він виїхав з окупованого росіянами рідного міста до Києва. Там він зустрів майбутню дружину Ольгу - у них народилась донька Валерія.

Родина всі ці роки жила в орендованих квартирах, а потім отримала власну домівку у селі Чайки, в передмісті Києва.

Із вересня програма "єОселя" стала доступнішою для ВПО та мешканців прифронтових територій. Держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку та 70% щомісячних платежів по кредиту протягом першого року, а також покриває витрати на оформлення документів (до 40 тис. грн). Саме такими умовами і скористалася родина, взявши кредит у "СКАЙ БАНКУ" - написала Свириденко.

Вона додала: родина Георгія і Ольги подала заявку через додаток "Дія" і отримала схвалення на отримання власної домівки.

Ми прагнемо, щоб житло стало доступним для ще більшої кількості українців, особливо тим, хто втратив свої домівки через війну. Очікуємо, що цього року за програмою кредит отримають 9,5 тис. родин ВПО та мешканців прифронтових регіонів - резюмувала Свириденко.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко раніше повідомляла, що за три роки дії державної програми "єОселя" понад 20 тисяч сімей придбали власне житло. Загальна сума виданих кредитів склала майже 35 млрд грн.