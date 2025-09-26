Первая семья ВПЛ приобрела жилье по программе "єОселя" в пригороде Киева - Свириденко

Первая семья в Украине из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) приобрела жилье по программе "єОселя". Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

Житель Донецка Георгий в 2014 году выехал из оккупированного россиянами родного города в Киев. Там он встретил будущую жену Ольгу - у них родилась дочь Валерия.

Семья все эти годы жила в арендованных квартирах, а затем получила собственный дом в селе Чайки, в пригороде Киева.

С сентября программа "єОселя" стала доступнее для ВПЛ и жителей прифронтовых территорий. Государство компенсирует 70% первого взноса на ипотеку и 70% ежемесячных платежей по кредиту в течение первого года, а также покрывает расходы на оформление документов (до 40 тыс. грн). Именно такими условиями и воспользовалась семья, взяв кредит в "СКАЙ БАНКЕ" - написала Свириденко.

Она добавила: семья Георгия и Ольги подала заявку через приложение "Дія" и получила одобрение на получение собственного дома.

Мы стремимся, чтобы жилье стало доступным для еще большего количества украинцев, особенно тем, кто потерял свои дома из-за войны. Ожидаем, что в этом году по программе кредит получат 9,5 тыс. семей ВПЛ и жителей прифронтовых регионов - резюмировала Свириденко.

Напомним

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко ранее сообщала, что за три года действия государственной программы "єОселя" более 20 тысяч семей приобрели собственное жилье. Общая сумма выданных кредитов составила почти 35 млрд грн.