Період реєстрації на основну сесію НМТ-2026 триватиме з 5 березня до 2 квітня - УЦОЯО
Київ • УНН
Реєстрація на основну сесію НМТ-2026 триватиме з 5 березня до 2 квітня. Зміни до реєстраційних даних можна буде внести до 7 квітня.
Реєстрація на основну сесію національного мультипредметного тесту (НМТ) 2026 року триватиме з 5 березня до 2 квітня. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО), пише УНН.
НМТ буде проведено як в Україні, так і за її межами. До 3 березня на сайті Українського центру оцінювання якості освіти ми оприлюднимо перелік країн та міст за кордоном, на території яких буде створено тимчасові екзаменаційні центри. З міркувань безпеки не публікуватимемо інформації про те, де вони діятимуть на території України
Зазначається, що основний етап реєстрації для участі в основних сесіях НМТ триватиме з 5 березня до 2 квітня включно, а зареєстровані за потреби матимуть змогу в персональних кабінетах внести зміни (вибрати інший предмет додаткового блоку чи змінити населений пункт в Україні/за кордоном, у якому бажають пройти НМТ) до 7 квітня.
У додатковий період (11–16 травня) зможуть зареєструватися для проходження НМТ особи, які не змогли цього зробити з поважних причин під час основного періоду реєстрації, та ті, хто реєструвалися в основний період реєстрації, але їм було відмовлено в реєстрації. Зміни до реєстраційних даних їм можна буде внести до 21 травня.
Виші вже розпочали навчання слухачів нульового курсу - МОН02.02.26, 15:59 • 2722 перегляди
Для зареєстрованих для участі в основних сесіях НМТ не пізніше ніж за десять календарних днів до початку їх проведення з’явиться можливість завантажити зі своїх персональних кабінетів запрошення, де буде зазначено дату, час і місце проходження ними тестування. А для учасників та учасниць додаткових сесій — не пізніше ніж за три календарних дні до їх початку
Інформацію про результати основних сесій НМТ за шкалою 100–200 балів буде розміщено в персональних кабінетах учасників до 3 липня, додаткових – до 29 липня.
Основна сесія НМТ-2026 відбудеться з 20 травня до 25 червня, а додаткова пройде 17-24 липня.
НМТ у 2026 році буде проходити за минулорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій03.12.25, 16:34 • 4652 перегляди