"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
09:59 • 10544 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
09:58 • 5644 просмотра
Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году - Нафтогаз
07:36 • 11628 просмотра
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
3 февраля, 22:15 • 26750 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 44369 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 36547 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 36130 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 33319 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 21059 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
Период регистрации на основную сессию НМТ-2026 продлится с 5 марта по 2 апреля - УЦОКО

Киев • УНН

 • 438 просмотра

Регистрация на основную сессию НМТ-2026 продлится с 5 марта по 2 апреля. Изменения в регистрационные данные можно будет внести до 7 апреля.

Период регистрации на основную сессию НМТ-2026 продлится с 5 марта по 2 апреля - УЦОКО

Регистрация на основную сессию национального мультипредметного теста (НМТ) 2026 года продлится с 5 марта по 2 апреля. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО), пишет УНН.

НМТ будет проведен как в Украине, так и за ее пределами. До 3 марта на сайте Украинского центра оценивания качества образования мы обнародуем перечень стран и городов за рубежом, на территории которых будут созданы временные экзаменационные центры. Из соображений безопасности не будем публиковать информацию о том, где они будут действовать на территории Украины

- говорится в сообщении.

Отмечается, что основной этап регистрации для участия в основных сессиях НМТ продлится с 5 марта по 2 апреля включительно, а зарегистрированные при необходимости смогут в персональных кабинетах внести изменения (выбрать другой предмет дополнительного блока или изменить населенный пункт в Украине/за рубежом, в котором желают пройти НМТ) до 7 апреля.

В дополнительный период (11–16 мая) смогут зарегистрироваться для прохождения НМТ лица, которые не смогли этого сделать по уважительным причинам во время основного периода регистрации, и те, кто регистрировались в основной период регистрации, но им было отказано в регистрации. Изменения в регистрационные данные им можно будет внести до 21 мая.

Вузы уже начали обучение слушателей нулевого курса - МОН02.02.26, 15:59 • 2728 просмотров

Для зарегистрированных для участия в основных сессиях НМТ не позднее чем за десять календарных дней до начала их проведения появится возможность загрузить из своих персональных кабинетов приглашения, где будет указана дата, время и место прохождения ими тестирования. А для участников и участниц дополнительных сессий — не позднее чем за три календарных дня до их начала

- рассказали в УЦОКО.

Информация о результатах основных сессий НМТ по шкале 100–200 баллов будет размещена в персональных кабинетах участников до 3 июля, дополнительных – до 29 июля.

Основная сессия НМТ-2026 состоится с 20 мая по 25 июня, а дополнительная пройдет 17-24 июля.

НМТ в 2026 году будет проходить по прошлогодней модели: в один день с возможностью дополнительных сессий03.12.25, 16:34 • 4652 просмотра

Ольга Розгон

