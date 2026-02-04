Период регистрации на основную сессию НМТ-2026 продлится с 5 марта по 2 апреля - УЦОКО

Регистрация на основную сессию национального мультипредметного теста (НМТ) 2026 года продлится с 5 марта по 2 апреля. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО), пишет УНН.

НМТ будет проведен как в Украине, так и за ее пределами. До 3 марта на сайте Украинского центра оценивания качества образования мы обнародуем перечень стран и городов за рубежом, на территории которых будут созданы временные экзаменационные центры. Из соображений безопасности не будем публиковать информацию о том, где они будут действовать на территории Украины - говорится в сообщении.

Отмечается, что основной этап регистрации для участия в основных сессиях НМТ продлится с 5 марта по 2 апреля включительно, а зарегистрированные при необходимости смогут в персональных кабинетах внести изменения (выбрать другой предмет дополнительного блока или изменить населенный пункт в Украине/за рубежом, в котором желают пройти НМТ) до 7 апреля.

В дополнительный период (11–16 мая) смогут зарегистрироваться для прохождения НМТ лица, которые не смогли этого сделать по уважительным причинам во время основного периода регистрации, и те, кто регистрировались в основной период регистрации, но им было отказано в регистрации. Изменения в регистрационные данные им можно будет внести до 21 мая.

Вузы уже начали обучение слушателей нулевого курса - МОН

Для зарегистрированных для участия в основных сессиях НМТ не позднее чем за десять календарных дней до начала их проведения появится возможность загрузить из своих персональных кабинетов приглашения, где будет указана дата, время и место прохождения ими тестирования. А для участников и участниц дополнительных сессий — не позднее чем за три календарных дня до их начала - рассказали в УЦОКО.

Информация о результатах основных сессий НМТ по шкале 100–200 баллов будет размещена в персональных кабинетах участников до 3 июля, дополнительных – до 29 июля.

Основная сессия НМТ-2026 состоится с 20 мая по 25 июня, а дополнительная пройдет 17-24 июля.

НМТ в 2026 году будет проходить по прошлогодней модели: в один день с возможностью дополнительных сессий