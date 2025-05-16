Переговори у Туреччині були обмежені у змісті, нагадуючи щось на кшалт "видовища" - Sky News

На перемовинах рф та України в Стамбулі був "елемент театральності", оскільки сторони прагнули просувати свої наративи. Про це пише кореспондент Sky News, передає УНН.

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На думку міжнародного кореспондента Sky News Алекса Россі, кілька днів "мирних" переговорів у Туреччині були більше схожі на певне видовище, втім мали проблеми з відображенням мирного змісту.

Автор допису оцінив на переговорах сторін "елемент театральності". Причина наступна:

Україна, і Росія прагнули "просувати свої наративи, щоб заручитися міжнародною підтримкою - пише кореспондент Sky News.

Українці хочуть показати, що вони справді серйозно ставляться до миру - підкреслив він.

Таким чином, вони "підривають" авторитет путіна, та довіру росіян до кремлівського керманича.

Стармер: Європа обговорила з Трампом розвиток подій на сьогоднішніх переговорах, позиція рф неприйнятна

З російської точки зору, делегація низького рівня, відправлена ​​до Туреччини, говорить багато про що.

росіяни хочуть показати, що прагнуть робити все дипломатичним шляхом, але вони не наближаються до угоди про припинення вогню

На думку володимира путіна, москва перемагає на полі бою, і кожен сантиметр території, який вони захоплюють, робить росію "більш сильною", коли зрештою, рф "доведеться серйозно поставитися до конфлікту та сісти за стіл переговорів".

Путін хоче зустрітися з Дональдом Трампом, він хоче повернути назад втрати, які сталися після розпаду Радянського Союзу в 1991 році - пише кореспондент Sky News, пояснюючи, що глава кремля намагається "переосмислити радянський простір".

Дипломатичне протистояння, якого всі чекають, – це зустріч, на якій, можливо, в одній кімнаті будуть присутні Трамп, Зеленський і путін, резюмую допис.

Нагадаємо

Під час переговорів у Стамбулі мединський намагався тиснути на українську делегацію фейковими цитатами Бісмарка та Наполеона, зауважив глава Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Турецький чиновник заявив, що п'ятничні переговори між Україною та росією були "більш позитивними, ніж очікувалося".

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про необхідність готуватися до перемир'я в Україні.