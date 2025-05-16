Переговори у Туреччині були обмежені у змісті, нагадуючи щось на кшалт "видовища" - Sky News
Київ • УНН
Перемовини між Україною та росією в Стамбулі мали ознаки театральності, де кожна сторона просувала свої наративи. Sky News зазначає, що рф прагне показати готовність до дипломатії, але не йде на поступки.
На перемовинах рф та України в Стамбулі був "елемент театральності", оскільки сторони прагнули просувати свої наративи. Про це пише кореспондент Sky News, передає УНН.
Деталі
На думку міжнародного кореспондента Sky News Алекса Россі, кілька днів "мирних" переговорів у Туреччині були більше схожі на певне видовище, втім мали проблеми з відображенням мирного змісту.
Автор допису оцінив на переговорах сторін "елемент театральності". Причина наступна:
Україна, і Росія прагнули "просувати свої наративи, щоб заручитися міжнародною підтримкою
Українці хочуть показати, що вони справді серйозно ставляться до миру
Таким чином, вони "підривають" авторитет путіна, та довіру росіян до кремлівського керманича.
Стармер: Європа обговорила з Трампом розвиток подій на сьогоднішніх переговорах, позиція рф неприйнятна16.05.25, 17:37 • 3424 перегляди
З російської точки зору, делегація низького рівня, відправлена до Туреччини, говорить багато про що.
росіяни хочуть показати, що прагнуть робити все дипломатичним шляхом, але вони не наближаються до угоди про припинення вогню
На думку володимира путіна, москва перемагає на полі бою, і кожен сантиметр території, який вони захоплюють, робить росію "більш сильною", коли зрештою, рф "доведеться серйозно поставитися до конфлікту та сісти за стіл переговорів".
Путін хоче зустрітися з Дональдом Трампом, він хоче повернути назад втрати, які сталися після розпаду Радянського Союзу в 1991 році
Дипломатичне протистояння, якого всі чекають, – це зустріч, на якій, можливо, в одній кімнаті будуть присутні Трамп, Зеленський і путін, резюмую допис.
Нагадаємо
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