Переговоры в Турции были ограничены по содержанию, напоминая что-то вроде "зрелища" - Sky News

На переговорах рф и Украины в Стамбуле был "элемент театральности", поскольку стороны стремились продвигать свои нарративы. Об этом пишет корреспондент Sky News, передает УНН.

Детали

По мнению международного корреспондента Sky News Алекса Росси, несколько дней "мирных" переговоров в Турции были больше похожи на определенное зрелище, впрочем, имели проблемы с отражением мирного содержания.

Автор сообщения оценил на переговорах сторон "элемент театральности". Причина следующая:

Украина, и Россия стремились "продвигать свои нарративы, чтобы заручиться международной поддержкой - пишет корреспондент Sky News.

Украинцы хотят показать, что они действительно серьезно относятся к миру - подчеркнул он.

Таким образом, они "подрывают" авторитет путина, и доверие россиян к кремлевскому руководителю.

Стармер: Европа обсудила с Трампом развитие событий на сегодняшних переговорах, позиция рф неприемлема

С российской точки зрения, делегация низкого уровня, отправленная в Турцию, говорит о многом.

россияне хотят показать, что стремятся делать все дипломатическим путем, но они не приближаются к соглашению о прекращении огня

По мнению владимира путина, москва побеждает на поле боя, и каждый сантиметр территории, который они захватывают, делает россию "более сильной", когда в конце концов, рф "придется серьезно отнестись к конфликту и сесть за стол переговоров".

Путин хочет встретиться с Дональдом Трампом, он хочет вернуть назад потери, которые произошли после распада Советского Союза в 1991 году - пишет корреспондент Sky News, объясняя, что глава кремля пытается "переосмыслить советское пространство".

Дипломатическое противостояние, которого все ждут, – это встреча, на которой, возможно, в одной комнате будут присутствовать Трамп, Зеленский и путин, резюмирую сообщение.

Напомним

Во время переговоров в Стамбуле мединский пытался давить на украинскую делегацию фейковыми цитатами Бисмарка и Наполеона, отметил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Турецкий чиновник заявил, что пятничные переговоры между Украиной и россией были "более позитивными, чем ожидалось".

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о необходимости готовиться к перемирию в Украине.