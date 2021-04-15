Переговори з SpaceX про запуск українського супутника: що кажуть у космічному агентстві про готовність
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Державне космічне агентство 18 січня цього року підписало договір про нерозголошення для продовження наступної співпраці зі SpaceX. Наразі триває узгодження технічних особливостей запуску супутника “Січ-2-1” зі SpaceX. Про це журналісту УНН повідомили у відповідь на запит в пресслужбі Державного космічного агентства України.
Цитата:
“За інформацією Головного виконавця робіт ДП “КБ "Південне ім. М.К. Янгеля“, станом на кінець лютого цього року готовність космічного сегмента складає 85%, наземного сегмента — 45%. 18 січня 2021 року ДКА підписало договір про нерозголошення для продовження наступної співпраці зі SpaceX. Наразі триває узгодження технічних особливостей запуску супутника "Січ-2-1“ зі SpaceX”, — йдеться у відповіді на запит.
Деталі
Повідомляється, що місце запуску носія з українським супутником (місце розташування космодрому) буде визначено після переговорів зі SpaceX.
Зазначається, що космічний апарат спостереження Землі в оптичному діапазоні “Січ-2-1” призначено для незалежного отримання цифрових знімків потрібних ділянок земної поверхні. Знімки можуть використовуватися для вирішення завдань:
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- безпеки та оборони країни;
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- землекористування, муніципального та регіонального устрою (картування, створення земельного кадастру, аналіз урбанізованих і промислових територій та інше);
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- сільського та лісового господарства (інвентаризація угідь, прогнозування врожайності сільськогосподарських культур, оцінювання запасів і класифікація лісів, виявлення фактів нелегальної вирубки лісів та інше);
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- контролю водних ресурсів і морської зони (аналіз льодово-снігового покриву, виявлення ґрунтових вод, моніторинг паводків, спостереження узбережжя та інше);
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- моніторингу надзвичайних ситуацій і стихійних лих (інформаційне забезпечення та оперативна оцінка стану інфраструктури при надзвичайних ситуаціях:пожежах, повенях, землетрусах та інше);
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- контролю забруднення навколишнього середовища (виявлення імовірних загроз, оцінка шкоди та інше).
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“Окрім вирішення цих завдань, за допомогою "Січ-2-1“ будуть проводитися наукові дослідження іносфери Землі і космічної радіації, а також експерименти з високошвидкісною оптичною лінією зв’язку європейської розробки”, — зазначається у відповіді на запит.
Окрім того, передбачено міжнародною угодою залучення космічного апарата “Січ-2-1” до європейської програми дистанційного зондування Землі “Copernicus”.
Що було раніше
На засіданні Кабінет міністрів України ухвалив постанову щодо фінансування створення космічної системи “Січ-2-1”.
Минулого місяця у парламенті повідомили, що американська компанія SpaceX погодилася запустити на орбіту український супутник "Січ 2-1".
Про супутник
Розробку супутника “Січ 2-30 (2-1)” було розпочато у 2013 році і він мав бути запущений у 2017 році, однак, він продовжує перебувати на території “КБ Південне”.
Питання реалізації проекту із запуску українського супутника “Січ 2-1” (пізніше перейменованого на “Січ 2-30”) було ініційоване під час виїзного засідання комітету ВР до Дніпра, яке відбулося 12 березня 2020 року.
У ЗМІ прозвучали заяви віце-прем’єр-міністра України — міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, що “відбувається саботаж будь-яких рішень зі сторони Державного космічного агентства щодо запуску супутника “Січ 2-30 (2-1)”. Представник агентства спростував цю інформацію.