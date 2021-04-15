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Переговоры со SpaceX о запуске украинского спутника: что говорят в космическом агентстве о готовности

Киев  •  УНН

 • 37220 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Государственное космическое агентство 18 января этого года подписало договор о неразглашении для продолжения последующей сотрудничества со SpaceX. Сейчас идет согласование технических особенностей запуска спутника "Сич-2-1" со SpaceX. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в пресс-службе Государственного космического агентства Украины.

Цитата:

"По информации Главного исполнителя работ ГП "КБ "Южное им. М.К. Янгеля", на конец февраля этого года готовность космического сегмента составляет 85%, наземного сегмента - 45%. 18 января 2021 года ГКА подписало договор о неразглашении для продолжения последующей сотрудничества со SpaceX. Сейчас идет согласование технических особенностей запуска спутника "Сич-2-1" со SpaceX", - говорится в ответе на запрос.

Детали

Сообщается, что место запуска носителя с украинским спутником (местоположение космодрома) будет определено после переговоров со SpaceX.

Отмечается, что космический аппарат наблюдения Земли в оптическом диапазоне "Сич-2-1" предназначен для независимого получения цифровых снимков нужных участков земной поверхности. Снимки могут использоваться для решения задач:

  • безопасности и обороны страны;
  • землепользования, муниципального и регионального устройства (картирование, создание земельного кадастра, анализ урбанизированных и промышленных территорий и т.д.);
  • сельского и лесного хозяйства (инвентаризация угодий, прогнозирование урожайности сельскохозяйственных культур, оценка запасов и классификация лесов, выявление фактов нелегальной вырубки лесов и т.д.);
  • контроля водных ресурсов и морской зоны (анализ ледово-снежного покрова, выявление грунтовых вод, мониторинг паводков, наблюдение побережья и т.д.);
  • мониторинга чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (информационное обеспечение и оперативная оценка состояния инфраструктуры при чрезвычайных ситуациях: пожарах, наводнениях, землетрясениях и т.д.);
  • контроля загрязнения окружающей среды (выявление возможных угроз, оценка ущерба и т.д.).

"Кроме решения этих задач, с помощью "Сич-2-1" будут проводиться научные исследования иносферы Земли и космической радиации, а также эксперименты с высокоскоростной оптической линией связи европейской разработки", - отмечается в ответе на запрос.

Кроме того, предусмотрено международным соглашением привлечение космического аппарата "Сич-2-1" к европейской программы дистанционного зондирования Земли "Copernicus".

Что было ранее

На заседании Кабинет министров Украины принял постановление о финансировании создания космической системы "Сич-2-1" .

В прошлом месяце в парламенте сообщили, что американская компания SpaceX согласилась запустить на орбиту украинский спутник "Сич 2-1".

О спутнике

Разработку спутника "Сич 2-30 (2-1)" было начато в 2013 году и он должен был быть запущен в 2017 году, однако, он продолжает находиться на территории "КБ Южное".

Вопросы реализации проекта по запуску украинского спутника "Сич 2-1" (позже переименованного в "Сич 2-30") было инициировано во время выездного заседания комитета ВР к Днепру, которое состоялось 12 марта 2020 года.

В СМИ прозвучали заявления вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, что "происходит саботаж любых решений со стороны Государственного космического агентства по запуску спутника "Сич 2-30 (2-1)". Представитель агентства опроверг эту информацию.

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